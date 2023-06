Final da Liga dos Campeões feminina 2024/25 será em Alvalade

Em abril, no 47.º congresso da UEFA, em Lisboa, António Costa anunciou a intenção de que a capital portuguesa acolhesse a final da Liga dos Campeões feminina em 2024/25. Logo aí, o Estádio José Alvalade foi o palco indicado para a partida.

Agora, o organismo máximo do futebol europeu revelou que o encontro realizar-se-á, mesmo, no estádio do Sporting. A decisão surge na sequência da reunião do Comité Executivo da UEFA em Nyon, na sede da entidade na Suíça.

“Numa altura de grande brilhantismo da nossa seleção nacional feminina de futebol — que daqui felicito por, pela primeira vez, se ter qualificado para uma fase final do Mundial — somos novamente candidatos à organização da final da Liga dos Campeões feminina em 2025, uma competição que recebemos no passado, com sucesso”, afirmou, em abril, António Costa, na altura do anúncio da candidatura.

É o regresso da partida decisiva da principal competição internacional de clubes à capital. Em 2013/14, no Estádio do Restelo, o Wolfsburgo ergueu o troféu depois de derrotar, por 4-3, o Tyreso.

O Comité Executivo da UEFA revelou, também, que as finais da Liga Conferência de 2023/24 e 2024/25 serão, respetivamente, em Atenas, na Grécia, e Wrocław, na Polónia.

“Reconhecimento da FPF”

Fernando Gomes, presidente da FPF, reagiu no imediato à decisão, que diz representar “o reconhecimento da capacidade organizativa da Federação Portuguesa de Futebol já demonstrada anteriormente num conjunto de eventos entregues pela UEFA", recordando “a final da Liga dos Campeões em 2014, 2020 e 2021” e também a "final da Champions feminina também em 2014 no Estádio do Restelo”, na primeira vez que Portugal recebeu o jogo decisivo da competição.

“O facto de se tratar da final da competição feminina premeia também o esforço e o investimento que a FPF tem feito no desenvolvimento do futebol feminino. É um sinal muito bem-vindo que complementa toda a promoção que temos vindo a fazer no futebol destinado a mulheres, raparigas e meninas que queremos que sejam cada vez em maior número a praticar este desporto”, sublinhou ainda, numa declaração publicada no site da FPF.