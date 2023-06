A rainha Marta é eterna: está convocada para o seu sexto Mundial

Em 2022 celebrámos a chegada de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ao grupo de futebolistas que participaram em cinco Mundiais, um recorde. Muitas vezes sem olhar para o lado. Porque entre as mulheres já a brasileira Formiga, com sete participações, e a japonesa Homare Sawa, com seis, haviam estado em mais Mundiais de futebol. E agora é a vez de Marta, a seis vezes melhor jogadora do ano para a FIFA, chegar às seis participações.

A atacante foi confirmada na equipa do Brasil para o Mundial de 2023, que arranca a 20 de julho, pela selecionadora Pia Sundhage. Aos 37 anos, Marta procura um título inédito para o seu extenso currículo e para o futebol feminino canarinho.

Marta praticamente não jogou em 2022, devido a uma grave lesão no joelho esquerdo, que a levou à sala de operações. No início de 2023 já atuou pelo Brasil na She Believes Cup, mas a sua chamada estava ainda assim em dúvida. Sundhage acredita que a avançada dos Orlando Pride pode ainda contribuir, nem que seja a partir do banco.

“Não sei se ela estará no onze inicial. Pode sair do banco, vai jogar no papel que lhe vou dar e tenho a certeza que vai dar tudo”, sublinhou a treinadora sueca, selecionadora do Brasil desde 2019, que lembrou que, mesmo tendo sido Marta a melhor jogadora do mundo, “há uma equipa e há que construir uma equipa”.

“A Marta é uma rainha, um ícone. Só estar com ela por perto contagia-nos”, explicou ainda Sundhage.

O Brasil está no Grupo F do Mundial com França, Jamaica e Panamá e entre as chamadas estão outras jogadoras conhecidas dos adeptos portugueses, como Ana Vitória e Nycole Raysa, que na última temporada jogaram no Benfica, tal como outras duas ex-futebolistas encarnadas, Letícia Izidoro e Geyse.

Marta não será a única jogadora a chegar aos seis Mundiais. A defesa Onome Ebi foi também chamada pela Nigéria e a atacante Christine Sinclair está na lista preliminar do Canadá.