Quatro anos, oito títulos e 102 golos depois, Cloé Lacasse disse adeus ao Benfica em lágrimas: “A tua equipa torna-se a tua família”

Foram quatro anos a dar bom nome ao futebol feminino em Portugal. Cloé Lacasse abandonou o Benfica como uma das lendas, depois de quatro anos, 131 jogos e 102 depois. O destino ainda não é conhecido, conspira-se que talvez seja Londres ou Chicago, mas as lágrimas no vídeo de despedida sugerem que não foi a decisão mais fácil que a canadiana tomou.

Chamou a esta jornada pelo clube da Luz como “experiência surreal”. A avançada, de 29 anos, ajudou as benfiquistas a tornarem-se no grande clube da modalidade nas últimas temporadas. No tal vídeo, a água foi convocado para os olhos quando lembrou as companheiras e o que conquistaram juntas.

Ameaçou até um discurso ao estilo John F. Kennedy. “Acho que não se trata do que dei ao Benfica. Trata-se do que fomos capazes de fazer em conjunto umas com as outras.” Afinal, “a tua equipa torna-se a tua família”, comentou. “É por isso que é tão difícil ir embora.”

A canadiana comentou que esta estadia em Lisboa permitiu-lhe viver acordada um dos “maiores sonhos” que tinha: atrair a atenção do selecionador nacional canadiano. Antes da passagem por Portugal, jogou no ÍBV, da Islândia, e Iowa Hawkeyes, dos Estados Unidos.

“Conseguimos conquistar tanto”, suspirava com as palavras, a jogadora que vai estar agora no Campeonato do Mundo, na Austrália e Nova Zelândia. “Estou tão feliz com tudo o que aconteceu. Vivi alguns dos melhores momentos da minha vida aqui. Deixo um pedaço do coração com esta equipa.”

O clube, num texto no seu site oficial, agradeceu o “percurso trilhado em comum” da jogadora que “deixa uma marca muito forte em Portugal e nos benfiquistas”.

A canadiana, com segunda nacionalidade islandesa, conquistou três campeonatos, três Taças das Liga e duas Supertaças de Portugal nas quatro temporadas que esteve no Benfica. Mais: a avançada que marcou mais de 100 golos fica ligada às três primeiras presenças da história do clube na Liga dos Campeões.