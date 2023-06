Já foi vendido mais de um milhão de bilhetes para o Mundial de futebol feminino

O próximo Campeonato do Mundo de futebol feminino está a caminho de ter a maior assistência da história. A FIFA anunciou nas últimas horas que já foram vendidos mais de um milhão de bilhetes para o torneio que vai ser disputado, em julho, na Austrália e na Nova Zelândia.

Segundo o presidente da FIFA, Gianni Infantino, foram vendidos até à hora do seu comunicado exatamente 1,032,884 bilhetes para o Mundial que terá pela primeira vez a participação da seleção portuguesa.

A audiência recorde num Mundial de futebol feminino foi registado em 2015, no Canadá, quando 1,353,506 pessoas deram entrada nos estádios de futebol daquele país, conta o “The Athletic”. O pódio conta ainda com Estados Unidos, em 1999, e França, em 2019, com 1,214,209 e 1,131,312 bilhetes vendidos, respetivamente.

Pela primeira vez nesta modalidade, um Campeonato do Mundo vai ser organizado por dois países, acontecendo uma situação que não é habitual, pois pertencem a confederações diferentes. Isto é, a Austrália pertence à Confederação Asiática de Futebol e a Nova Zelândia faz parte da Confederação de Futebol da Oceania.

O Mundial vai ser jogado entre 20 de julho e 20 de agosto.