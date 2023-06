O Barcelona começou a perder por 2-0, mas deu a volta contra o Wolfsburgo e reconquistou a Liga dos Campeões feminina

O Barcelona venceu, pela segunda vez, a Lig dos Campeões feminina, recuperando o troféu que conquistara pela primeira vez em 2021. Na final de Eindhoven, a equipa catalã conseguiu uma remontada para recuperar de uma desvantagem de 2-0 contra o Wolfsburgo, acabando a impor-se por 3-2.

Num duelo entre dois clubes que já foram campeões da Europa — as alemães têm quatro conquistas —, foi o Wolfsburgo que começou melhor. Logo aos 3', Ewa Pajor fez o 1-0 e, apesar do maior número de oportunidades de golo para o Barça, foi Alexandra Popp que levou o duelo para o descanso com 2-0 no marcador.

No segundo tempo, o cenário mudou. A equipa catalã começou por fazer o 2-1 e o 2-2, aos 48' e aos 50', por Patri Guijaro. Aos 72', a sueca Fridolina Rolfo fixou o 3-2 final.

Em cima dos 90', Alexia Putellas, capitã do Barcelona que vem de uma longa paragem por lesão grave, entrou na final, acabando por ser a média quem levantou a taça.

O Barcelona, que ganhou a final de 2021 e perdeu as de 2019 e 2022, confirma o grande momento da sua equipa. As culés sucedem ao Lyon, recordista de vitórias, com oito.