Por causa do momento da equipa masculina, o Ajax não permite homenagem pública em Amesterdão à equipa feminina, campeã esta época

Na semana passada, a equipa feminina do Ajax, campeã nacional esta temporada após cinco anos de interregno, foi recebida na residência oficial da presidente da Câmara Municipal de Amesterdão, Femke Halsema. E a edil da capital dos Países Baixos queria mais, propondo uma homenagem pública na conhecida Praça Leidseplein, onde a equipa masculina do Ajax costuma festejar os seus títulos com os adeptos, à semelhança do Marquês de Pombal ou Aliados em Lisboa e Porto.

Esta seria a primeira vez que a mesma oportunidade seria dada à equipa feminina do Ajax. Só que o clube vai impedir essa celebração. A justificação é bizarra: o mau momento da equipa masculina não permite que haja celebrações.

Ao site NU.nl, um porta-voz do Ajax assumiu que o clube pediu ao município para “reconsiderar a cerimónia” e que a equipa não apoia “nem o timing ou o local” da mesma. A direção acredita que há falta “de estado de espírito para festejar no Ajax” e que tal está ligado ao “desempenho da equipa masculina esta época”. A equipa de Amesterdão é apenas 3.ª na Eredivisie, deixando escapar o tetracampeonato.

O Ajax diz também que o título feminino foi conquistado já no início de maio e que por isso o momento para a celebração já passou. Outra das explicações dadas pelo clube para rejeitar a ideia do município é um suposto receio que poucos adeptos apareçam para saudar as campeãs, precisamente devido à crise na equipa masculina, o que, sublinhou o porta-voz ao NU.nl, não daria uma “boa imagem ao futebol feminino”.

O AFCA, grupo de adeptos do clube, também se mostrou contra a cerimónia, exultando mesmo Edwin van der Sar, diretor geral do clube neerlandês, a não cooperar com as autoridades de Amesterdão, acusando o município de “aproveitamento político”. O grupo diz ainda que as cerimónias na Praça Leidseplein devem estar reservadas à equipa principal masculina, sob o pretexto de que esta leva “mais de 50 mil adeptos ao estádio em casa” e que a equipa feminina tem assistências que não ultrapassam os 1000 visitantes.

Femke Halsema e o vereador para o desporto, Sofyan Mbarki, lamentaram, através de um comunicado, a falta de disponibilidade do Ajax para celebrar as suas atletas, que se sagraram campeãs nacionais para terceira vez, depois dos títulos de 2017 e 2018: “Infelizmente, sem a cooperação do clube, a presidente e o vereador não terão a possibilidade de organizar a cerimónia”.