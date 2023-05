Na primeira Liga das Nações feminina, Portugal jogará contra França, Noruega e Áustria. O objetivo é evitar a despromoção

Portugal vai defrontar França, Noruega e Áustria no Grupo A2 da Liga A da primeira edição da Liga dos Nações feminina de futebol, segundo ditou o sorteio realizado esta terça-feira em Nyon, na Suíça.

A formação lusa, que partiu do Pote 4, vai encontrar uma França que foi semifinalista do Europeu de 2022, uma Noruega duas vezes campeã europeia, em 1987 e 1993, e uma Áustria semifinalista do Euro 2017 e que chegou aos ‘quartos’ do Euro2022.

A França segue atualmente no quinto lugar do ranking mundial, enquanto a Noruega é 12.ª e a Áustria está no 18.º, todas à frente da seleção nacional, que é 21.ª e conseguiu recentemente o primeiro apuramento para um Mundial, que vai disputar em 2023.

“Acima de tudo, muito orgulhosos por iniciar esta primeira edição logo na primeira divisão, no Grupo A”, disse, ao Canal 11, o selecionador nacional Francisco Neto, acrescentando: “É algo para o qual temos vindo a trabalhar há muito tempo. É sinal também do bom trabalho que se tem feito em Portugal a todos os níveis”.

A manutenção é o objetivo

Para o treinador, Portugal tem de aproveitar esta oportunidade: “Vamos competir com os melhores, para nos tornarmos melhores, num grupo muito equilibrado, aberto. Nós, acima de tudo, vamos tentar ser competitivos, somar pontos, com o primeiro grande objetivo da manutenção”.

O selecionador lembra que as equipas que estavam no pote 1 e 2, casos de França e Noruega, são de uma “dimensão incrível, com historial, equipas que lutam por títulos, com jogadoras a disputarem grandes competições, em grandes clubes”.

“Temos de ser competitivos, saber que vamos ter muitas dificuldades em todos os jogos, mas também que este é o caminho para podermos crescer. Serão seis jogos contra equipas acima de nós no ranking, seis jogos muito difíceis, com margem de erro muito reduzida, mas vamos tentar chegar às últimas jornadas a depender de nós para conseguirmos os nossos objetivos”, explicou.

Francisco Neto lembrou também que os resultados nesta competição vão ter “muita interferência” no que poderá ser o sorteio para o Europeu de 2025 e não se mostrou preocupado com a densidade competitiva, com as seis rondas a decorrerem entre 20 de setembro e 05 de dezembro, em três jornadas duplas.

“Temos de nos ajustar e ter o máximo de jogadoras, de forma a poderemos rodar de um jogo para o outro, com temos feito. Temos de ter uma capacidade de resposta ao mais alto nível, com o maior número de jogadores possível”, frisou.

A manutenção na Liga A só é garantida para os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos, com o terceiro a rumar a um play-off e o quarto a ser relegado à Liga B. Nos outros agrupamentos da Liga A, Inglaterra, Países Baixos, Bélgica e Escócia ficaram no A1, Alemanha, Dinamarca, Islândia e País de Gales no A3 e Suécia, Espanha, Itália e Suíça no A4.

A fase de grupos consta de três jornadas duplas, em 20 a 22 de setembro (primeira), 23 a 26 de setembro (segunda), 25 a 27 de outubro (terceira), 28 a 31 de outubro (quarta), 29 de novembro a 1 de dezembro (quinta) e 2 a 5 de dezembro (sexta).

O primeiro classificado segue para a final four, o segundo permanece na Liga A, o terceiro vai aos play-offs de promoção/despromoção, a duas mãos, com um segundo classificado da Liga B, enquanto o quarto é relegado à Liga B. A fase decisiva da primeira edição realiza-se entre 21 e 28 de fevereiro de 2024, sendo que os finalistas da Liga A qualificam-se para os Jogos Olímpicos de Paris 2004 – se um deles for a França, já qualificada como anfitriã - segue o melhor semifinalista.

Portugal está na Liga A da primeira edição da prova face ao 16.º posto no ranking do coeficiente da UEFA - entra como 15.º, de 16, face à exclusão da Rússia (14.ª), devido à invasão da Ucrânia -, que inclui a qualificação para o Mundial 2023 (40%), a fase final e a qualificação para o Europeu 2022 (40%) e a fase final e a qualificação para Mundial de 2019 (20%).

A Liga B conta também com 16 equipas e a Liga C com 19, num total de 51 seleções.