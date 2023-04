Benfica bate Sp. Braga e vence a Taça da Liga feminina pela terceira vez em quatro edições

O Benfica conquistou esta tarde a Taça da Liga de futebol feminino, no Estádio Municipal de Aveiro, contra o Sp. Braga.

As bracarenses até começaram a ganhar, com golo de Caroline Kehrer, aos 34’, mas Carole Costa e um bis de Nycole Raysla viraram o marcador, oferecendo mais um título para as lisboetas.

As campeões nacionais venceram esta competição pela terceira vez em quatro edições, sendo que o Sp. Braga foi a única equipa a intrometer-se nesta cantiga gloriosa, em 2021/22.

Tanto Benfica como Sp. Braga só entraram em competição a partir dos quartos de final do torneio. Enquanto as atuais líderes do campeonato nacional superaram Valadares Gaia (5-0, 3-2) e Sporting (4-1, 4-2), as minhotas, atualmente na segunda posição da Liga BPI, eliminaram Ouriense (0-0, 1-0) e Famalicão (3-0, 1-2).