O FIFA 23 é o primeiro com mulheres, mas há futebolistas insatisfeitas com o seu ‘eu’ no jogo: “Algumas de nós aparecemos carecas”

O videojogo de futebol mais disseminado pelo mundo, o FIFA, deixou de ignorar finalmente o futebol feminino e começou a incorporar ligas, equipas e perfis de mulheres que jogam futebol. O FIFA 23 já conta com a National Women's Soccer League (NWSL), dos Estados Unidos, assim como as ligas francesa e inglesa, por exemplo.

A ideia é, claro, reproduzir a realidade, seja a nível estético, seja em termos técnicos ou até em detalhes de engenharia. Ou nos comentários, para que seja uma aproximação fiel ao que ouvimos na televisão. Mas há um problema: algumas futebolistas, nomeadamente da liga norte-americana, estão a queixar-se do aspeto com que foram retratadas no jogo, conta o “El Mundo” esta quinta-feira.

Caprice Dydasco, jogadora dos Houston Dash, nasceu há 29 anos em Honolulu e é uma das atletas insatisfeitas. “Agradeço à EA Sports que inclua finalmente a NWSL, mas isto não me representa”, disse numa publicação nas redes sociais.

Já Sidney Leroux, dos Angel City, comentou que aquela figura ia “assustar” os seus filhos. Além de identificar os pormenores captados pelos criadores do jogo, Leroux pediu para lhe “desinflarem” as mamas. A pouca semelhança entre as atletas e o seu avatar fazia acreditar que os programadores e os responsáveis da EA Sports haviam preferido não recorrer à técnica do scanner, tal como se vê na versão masculina do videojogo. Leroux deitou por terra esse cenário: “Por favor, digam-me que não fiz um scan de todo o meu corpo para isto”, queixou-se, colocando um clip de vídeo do jogo.

Num outro tweet, Leroux escreveu ainda: “Sei que esperavam que as mulheres estivessem agradecidas e encantadas por nos darem um pouco de publicidade, mas, por favor, deixem de nos fazer perder tempo, algumas de nós aparecemos carecas”.

O artigo do “El Mundo” reúne ainda outros contributos, nomeadamente o de Madison Hammond, também dos Angel City. Colando alguns prints da sua figura, escreveu: “Digam-me quando alguém me encontrar [no jogo]. Madison Hammond, número 99, dos Angel City, porque não é isto…”

Recentemente, uma atualização do jogo trouxe para a ribalta virtual a Liga dos Campeões, permitindo a possibilidade de jogar com clubes como Real Madrid, PSG, Wolfsburg e Eintracht Frankfurt. O Benfica, o único representante português nesta edição da Champions, ainda não foi incluído no lote.