Vem aí o W-Sport, novo canal de televisão só para o desporto feminino. E tem um slogan: “Não é para meninos”

Chama-se W-Sport, entra em emissão esta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher e transmitirá jogos da Women's Super League (WSL) inglesa, da Frauen Bundesliga da Alemanha, da Serie A Femminile de Itália ou da Eredivisie Vrouwen, dos Países Baixos, alguns dos principais campeonatos na Europa de futebol jogado por mulheres.

O novo canal, que apenas estará disponível na posição 29 da grelha MEO, é lançado num “momento emocionante no desenvolvimento do desporto feminino”, realçou, em comunicado, Kelly Butler, diretora-executiva do canal, assumindo “não [ter] dúvidas” de que “será do interesse de todos os fãs de desporto”.

João Epifânio, diretor de vendas B2C da Altice Portugal, explica que a decisão da operadora também é “uma homenagem às mulheres que fazem a diferença no desporto”, além de “mais um passo” da MEO “como marca que promove e defende as causas” que definem uma “sociedade socialmente justa e inclusiva”.

O representante da MEO acrescentou que o novo canal vai contribuir “para fomentar a prática desportiva pelas novas gerações de mulheres” e visará, também, promover “o desporto feminino de alta performance como ferramenta de desenvolvimento de capacidades de liderança”.