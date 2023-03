“A Bola de Ouro dá-te superpoderes? Não, és a mesma pessoa, tens as mesmas condições”: Alexia Putellas refletiu sobre fama e eternidade

A futebolista mais famosa do planeta nasceu em Mollet del Vallés, na Catalunha. Alexia Putellas, a capitã do Barcelona, de 29 anos, recebeu há poucos dias o segundo “The Best”, uma distinção que juntou às duas Bolas de Ouro, o que a transformou ainda maior neste desporto. Talvez a inspiração que tem em Serena Williams seja decisiva. A espanhola ainda não jogou esta temporada devido a uma lesão no joelho, por isso estará na bancada do Camp Nou a apoiar a equipa feminina na Liga dos Campeões, algo que nunca pôde fazer enquanto criança.

Em entrevista ao “El País” , Putellas refletiu sobre alguns temas e o primeiro foi a fama, que pode ser um problema se não se souber como gerir essa carga nos ombros, admite. “Posso entender perfeitamente que no final do túnel haja depressão. (...) Eu faço o melhor que posso o que sei fazer o melhor, que é jogar futebol, mas não escolhi ser uma referência. São as pessoas que te colocam nesse lugar”, explicou. A fama, ou ser famoso, pode condicionar a tua forma de ser pelo que outras pessoas dizem ou pensam. E isso é o que pode ser perigoso”, refletiu.

Quando referiu que a grande inspiração é Serena Williams, que tem “um legado que transcende o ténis”, perguntaram-lhe se julga estar a caminhar para essa condição. A catalã disse que nem pensa nisso, pois nada mudou antes e depois de receber a maior distinção individual no futebol. “A Bola de Ouro dá-te superpoderes? Não, és a mesma pessoa, tens as mesmas condições”, começou por dizer. “Umas condições que, evidentemente, podem melhorar ou piorar se trabalhas ou não trabalhas. E voltamos ao princípio da conversa: há que gerir isso bem."

Não tem especial prazer em alinhar em documentários e campanhas, garantiu ao “El País”, quer apenas “naturalizar” um mundo em que se fala tanto de homens como de mulheres. O regresso aos relvados leva atrelado um fantasma, o de não voltar a ser a mesma futebolista depois do massacre da lesão. Para tal tem trabalhado e conversado com quem passou pelo mesmo, pessoas que lhe aconselharam a pensar um dia de cada vez, sem definir grandes objetivos.