O Benfica goleou o Sporting e há mais um número histórico para o futebol feminino em Portugal: 15.032

Sendo anunciado para o Estádio da Luz, o dérbi lisboeta colocar-se-ia sempre a jeito a ser outro jogo para elevar a fasquia da atenção que se quer para o futebol jogado por mulheres: chamar mais gente, pintar as bancadas com mais corpos, haver mais adeptos a assistirem ao vivo. E esse objetivo, tal como acontecera o ano passado, concretizou-se.

Houve 15.032 pessoas a comparecerem no recinto para os quartos de final da Taça de Portugal, mais do que as 14.221 que em 2022 estiveram nas mesmas coordenadas para o mesmo dérbi, mas então para a fase final do campeonato nacional, que daria o título de campeãs nacionais ao Benfica.

Este sábado, as encarnadas voltaram a ganhar e garantiram a passagem às meias-finais, com dois golos de Jéssica Silva (15' e 18'), outro par de Ana Vitória (38' e 52') e um de Christy Ucheibe (76'), único que o Benfica marcou na segunda parte durante a qual a toda do jogo se manteve.

O Sporting, desprovido das armas que hoje só as rivais dispõem no futebol feminino em Portugal, não conseguiu contrariar a superioridade do Benfica e evitar ser eliminado da prova. Daqui por dois meses, as equipas da vitoriosa Filipa Patão e da derrotada Mariana Cabral - que seria expulsa, por protestos - voltam a encontrar-se para o campeonato.

Será o clube da Luz de novo o anfitrião e, quem sabe, talvez seja outra oportunidade para a partida ser novo chamariz de recordes de assistência. Haja vontade, promoção e decisão de continuar a dar o maior palco possível às jogadoras.