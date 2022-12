Desportos femininos fecham 2022 em explosão: um recorde de 325 milhões de horas foram vistas na TV este ano

Para os adeptos que gostaram de uma dose extra de futebol em 2022 graças ao Mundial do Catar, não é preciso desanimar: o próximo ano chega com mais um Mundial. Desta vez são as mulheres que entram em campo e, apesar de não haver governos e políticas perfeitos, a Austrália e Nova Zelândia têm menores probabilidades de desviar o foco da modalidade como aconteceu este ano, em que o torneio foi organizado no Catar apesar das objeções generalizadas devido ao historial em matéria de direitos humanos.

O Mundial 2023 chega numa altura em que já ninguém consegue negar o crescimento e relevância do futebol feminino um pouco por todo o mundo. A modalidade não chegou a este ponto do dia para a noite, mas sim passo a passo ao longo de várias gerações. Um desses passos foi o Euro 2022, que culminou com a vitória de Inglaterra e deu uma nova vida ao futebol feminino na Europa.

Ao longo do torneio foram várias as vezes em que se fez história. O Euro 2022 foi o mais assistido com um público global acumulado de 365 milhões de espectadores, mais do dobro da edição de 2017 (178 milhões) e 214% maior do que em 2013 (116 milhões). O jogo da final estabeleceu um novo recorde de assistência de um jogo do Euro, feminino ou masculino, com 87.192 adeptos a marcarem presença no estádio de Wembley, em Londres.

Avançando uns meses, o resultado de tudo isso é evidente. As audiências estão agora a consumir desportos femininos sete vezes mais do que em 2012. Algo que pode também ser justificado pelo aumento em cinco vezes no número de jogos femininos a serem transmitidos em direto na televisão em comparação com uma década atrás. De acordo com a Women's Sport Trust, foi visto um recorde de 325 milhões de horas de desporto feminino em 2022, em comparação com apenas 19,1 milhões há 10 anos.

E o futebol feminino é só uma parte da história. Em Inglaterra, foram muitos os adeptos que assistiram ao Mundial de râguebi ou ao combate de boxe entre Claressa Shields e Savannah Marshall.

A tendência arrasta-se um pouco por todo o Mundo. Um inquérito realizado pelo Nielsen Sports em oito mercados (EUA, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Espanha, Austrália e Nova Zelândia) revelou que 84% dos adeptos de desporto estão interessados nas modalidades femininas. Destes, 51% são homens, o que mostra que não são apenas as mulheres a assistirem. Nos mesmos mercados, 45% disseram que assistiriam a um evento desportivo feminino ao vivo e 46% afirmaram que poderiam ver mais se fosse mais acessível na televisão gratuita.

Houve ainda um grupo de 38% que disse que nunca assistiu, mas teria interesse em assistir, o que prova que ainda há espaço de crescimento para os próximos anos. Em 2023, o Mundial pode ser um bom momento para promover o jogo feminino, apesar de os horários dos encontros serem difíceis para os adeptos europeus.

A nível de clubes, o número de adeptos a ir aos estádios também tem crescido significativamente. Depois das assistências recorde em Camp Nou, em Barcelona, na época passada, a previsão é de que a atual Liga dos Campeões feminina mantenha o mesmo registo.

"Temos visto muitos progressos nos últimos 10 anos e as estatísticas do último ano são particularmente impressionantes", disse Tammy Parlour, co-fundadora e chefe executiva do Women's Sport Trust, ao "The Telegraph". "Esperamos que esta tendência continue e que seja feito mais investimento no desporto feminino, a todos os níveis, para salvaguardar a sua passagem de digno para irresistível".