Benfica bate Rosengard na Champions feminina e está na luta pelo apuramento

O Benfica venceu esta quarta-feira na visita ao Rosengard por 3-1, em jogo da quarta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões feminina de futebol, e continua na luta pelo apuramento para a fase seguinte da competição.

Em Malmö, a equipa sueca adiantou-se no marcador aos 30 minutos, com um golo de Olivia Schough, mas as ‘encarnadas’ deram a volta ao resultado, com um ‘bis’ da canadiana Cloé Lacasse, aos 37 e 40, e um tento da brasileira Nycole Raysla, aos 47.

Com este resultado, o Benfica está em terceiro no grupo, com seis pontos, os mesmos do Bayern Munique, que é segundo, e a três do líder FC Barcelona, equipas que se defrontam ainda hoje, enquanto o Rosengard é último, sem pontos e já sem hipótese de se qualificar.