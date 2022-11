Valéria cantou o dérbi para o Benfica e deu a segunda derrota seguida ao Sporting

O Benfica venceu, este sábado, o Sporting por 2-1, na sexta jornada da I Liga feminina de futebol, num encontro onde só ao ‘cair do pano’ conseguiu materializar a superioridade mostrada ao longo do dérbi.

Valéria Cantuário (89 minutos) fez o golo da vitória das ‘encarnadas’, depois de Cloé Lacasse (47) marcar a abrir a segunda parte e de Cláudia Neto (65), de grande penalidade, terem sido as primeiras a ‘colorir’ o marcador, que ao intervalo registava um ‘nulo’.

Isto porque Ana Vitória (26), de grande penalidade, não conseguiu colocar as ‘águias’ na frente, permitindo a defesa de Hannah Seabert, após um violento choque entre Pauleta e Carolina Beckert, que se colocou no caminho da espanhola no interior da grande área.

O Sporting preferiu entregar a iniciativa de jogo desde o início e também teve a sua oportunidade, num livre lateral que Chandra Davidson (30) desviou para as redes, mas em posição irregular, numa primeira parte de poucas chances de golo de parte a parte.

Logo a abrir o segundo tempo, o Benfica conseguiu, por fim, materializar o seu ascendente, quando Cloé Lacasse (47), após cruzamento de Valéria Cantuário, no lado direito do ataque, antecipou-se a toda a defesa ‘leonina’ para desviar a bola para o fundo das redes da desamparada Seabert.

As ‘leoas’ continuaram, no entanto, demasiado dependentes da combatividade de Ana Capeta e da velocidade de Diana Silva na frente de ataque, mas foi mesmo esta quem conquistou uma grande penalidade, na tentativa de driblar Christy Ucheibe já dentro da grande área.

Cláudia Neto (65) cobrou o ‘castigo máximo’ para o mesmo lado onde, na primeira parte, Hannah Seabert tinha travado o remate de Ana Vitória e a ‘guardiã’ Rute Costa ainda tocou na bola, mas não conseguiu deter o remate da internacional portuguesa, que voltava a igualar o marcador.

O Benfica foi novamente à procura do golo, mas o Sporting fechou ainda mais, com Chandra Davidson a fechar o lado esquerdo da defesa para Alícia Correia encostar ao centro, o que dificultou bastante as tentativas das jogadoras ‘encarnadas’ de entrar na área adversária.

Mas o volume ofensivo das visitantes foi-se intensificando e após avisos de Cloé Lacasse (87) e Nycole Raysla (87), no mesmo lance, e Ana Vitória (88) logo a seguir, Lúcia Alves ganhou uma série de ressaltos sobre o lado esquerdo e cruzou largo para o segundo poste, onde apareceu Valéria Cantuário (89) a consumar o triunfo das ‘encarnadas’.

Com o triunfo na Academia de Alcochete, o Benfica manteve a invencibilidade a nível interno e a liderança do campeonato, em igualdade com o Sporting de Braga, que venceu o Torreense por 2-0.

As ‘encarnadas’ e as ‘arsenalistas’ somam seis vitórias noutros tantos encontros do campeonato e defrontam-se na próxima jornada, em 28 de novembro, após uma interrupção de duas semanas para os trabalhos da seleção portuguesa.