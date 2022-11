PJ já está a investigar suspeitas de assédio sexual do treinador Miguel Afonso, já suspenso pela FPF

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) está encarregada de investigar as suspeitas de assédio sexual denunciadas por jogadoras do Rio Ave contra o treinador Miguel Afonso. O técnico, que já foi suspenso, na quinta-feira, por quase três anos pelo conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), poderá assim ter de enfrentar um processo-crime por ter enviado às jogadoras que treinava - todas com menos de 21 anos - mensagens em que, por exemplo, perguntava se tinham “tesão” por ele.