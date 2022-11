Treinador e diretor-desportivo do Famalicão acusados de assédio sexual foram suspensos pela FPF

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) suspendeu Miguel Afonso por 35 meses, na sequência da investigação instaurada após as denúncias de assédio sexual feitas por várias antigas jogadoras suas aquando da passagem pela equipa feminina do Rio Ave, em 2020/21. Também a Samuel Costa, diretor-desportivo do Famalicão onde iniciou esta época com o referido técnico, foi aplicada uma suspensão de 18 meses.

Ambos terão, também, de proceder ao pagamento de multas: o treinador no valor de 5.100 euros e o dirigente de 3.060 euros. Em comunicado feito esta quinta-feira e citando o artigo 125.º, n.º 1 do seu Regulamento Disciplinar - que versa sobre Comportamento Discriminatório -, a FPF apresentou os “fundamentos” para “a decisão condenatória”.