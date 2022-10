Em caso de vitória no play-off, as portuguesas terão no grupo do Mundial as campeãs do mundo e também Países Baixos e Vietname

Já se conhecem os grupos para o Campeonato do Mundo de futebol feminino, agendado para 2023. Portugal, se bater a concorrência de Camarões ou Tailândia no play-off intercontinental, jogará no Grupo E contra Estados Unidos, Países Baixos e Vietname.

As norte-americanas, a seleção que venceu mais vezes (3) este torneio iniciado em 1991, conquistaram as duas últimas edições, em 2015 e 2019. Também haviam vencido a competição debutante, na China, há 31 anos, batendo a Noruega na final. As neerlandesas pertencem ao top-10 do ranking FIFA, liderado pelos EUA, e até defrontaram Portugal no último Campeonato da Europa, logrando uma vitória difícil, por 3-2 . Os Países Baixos ficaram-se pelos quartos de final do torneio. Finalmente, o Vietname, na 34.ª da lista, vai estrear-se num Mundial.

As portuguesas superaram um grupo exigente na qualificação europeia regular, vencido pela Alemanha, e depois um duplo play-off contra Islândia e Bélgica. Por isso ganharam o direito a depender de si, a jogar a sua sorte e fado, entre 17 e 23 de fevereiro, em Auckland e Hamilton, na Nova Zelândia. O vencedor do duelo entre Camarões e Tailândia será o adversário de Portugal.

Tailândia e Camarões estiveram presentes nos últimos dois Mundiais – estas foram aliás as únicas presenças para estas duas seleções. As asiáticas lograram apenas uma vitória em 2015, no Canadá – no total das duas participações somaram quatro golos marcados e 30 sofridos. Já as africanas contaram três vitórias nos dois Mundiais, com 12 golos marcados e 12 sofridos.

Portugal, Chile, Taipé Chinesa e Papua-Nova Guiné, as principais cabeças de série (por esta ordem), não podiam defrontar-se nesta caminhada rumo ao Mundial 2023. As portuguesas, como principal seleção neste sorteio, ficaram no Grupo A. O Grupo B é composto por Chile, Senegal e Haiti – estas duas últimas vão defrontar-se para depois jogar contra as sul-americanas numa espécie de final. Já o Grupo C, mais democrático, conta com as meias-finais Taipé Chinesa-Paraguai e Papua-Nova Guiné-Panamá. Os vencedores destes duelos, claro, estarão no Mundial.

O Campeonato do Mundo vai jogar-se na Austrália e na Nova Zelândia entre 20 de julho e 20 de agosto de 2023.

O sorteio completo

Grupo A: Nova Zelândia, Noruega, Filipinas, Suíça

Grupo B: Austrália, Irlanda, Nigéria, Canadá

Grupo C: Espanha, Costa Rica, Zâmbia, Japão

Grupo D: Inglaterra, Chile/Haiti/Senegal, Dinamarca, China

Grupo E: Portugal/Camarões/Taiândia, Estados Unidos, Vietname, Países Baixos

Grupo F: França, Jamaica, Brasil, Taipé Chinesa/Panamá/Paraguai/ Papua Nova Guiné

Grupo G: Suécia, África do Sul, Itália, Argentina

Grupo H: Alemanha, Marrocos, Colômbia, Coreia do Sul