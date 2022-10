UEFA vai investigar a seleção irlandesa devido aos cânticos pró-IRA filmados após a qualificação para o Mundial

A UEFA abriu uma investigação sobre o “potencial comportamento inapropriado” das jogadoras da República da Irlanda devido a cânticos pró-IRA, associados ao apoio ao Exército Republicano Irlandês, após a qualificação para o primeiro Mundial de futebol feminino da história da equipa.

A investigação surge após a publicação de um vídeo nas redes sociais onde se ouvem os cânticos de apoio ao exército irlandês que procurou acabar com o domínio britânico na Irlanda do Norte. Tudo isto ocorreu após a vitória da seleção por 1-0 sobre a Escócia, na passada terça-feira.

A notícia surge após a Associação de Futebol da Irlanda ter pedido desculpa pelo vídeo onde se ouvem as jogadoras a cantar “Ooh ah, up the ’RA”. As palavras têm origem na canção “Celtic Symphony” dos Wolfe Tones, lançada em 1987 para o centenário do clube de futebol Celtic.

“A Associação de Futebol da Irlanda e a treinadora da seleção nacional feminina da República da Irlanda Vera Pauw pedem desculpa por qualquer ofensa causada por uma canção cantada por jogadoras no balneário da Irlanda depois da vitória no play-off do Mundial sobre a Escócia no Hampden Park, terça-feira à noite”, lê-se.

Vera Pauw também fez questão de fazer um pedido de desculpas: “Pedimos desculpa do fundo do coração a qualquer pessoa que tenha ficado ofendida com o conteúdo das celebrações pós-jogo depois de nos termos qualificado para o Campeonato do Mundo. Iremos rever isto com as jogadoras e recordar-lhes das suas responsabilidades a este respeito. Falei com as jogadoras esta manhã e lamentamos coletivamente qualquer ferimento causado, não pode haver desculpa para isso”.

Além de conseguirem a histórica qualificação, houve um outro gesto que marcou este jogo pelo lado positivo, e que acabou depois ofuscado pela celebração. O golo de Amber Barrett foi dedicado às 10 vítimas da tragédia de Creeslough, que morreram após a explosão num posto de combustíveis na Irlanda.

“Os meus avós nasceram e foram aí criados. Lá passo as minhas férias com o meu tio. Conheço pessoas que morreram na tragédia, que foram afetadas por ela, que foram as primeiras a chegar ao local. Dedico este resultado e o objetivo às 10 belas almas que infelizmente morreram, para todas as suas famílias. Sei que elas tocaram as suas vidas e que tocaram as nossas. Isto é para Creeslough. Isto é por Donegal”.