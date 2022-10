Camarões ou Tailândia no caminho das portuguesas no play-off para o Mundial de futebol feminino em 2023

A seleção portuguesa de futebol vai jogar contra Camarões ou Tailândia no play-off intercontinental de acesso ao Campeonato do Mundo de 2023. É o último degrau antes do sonho, Portugal nunca jogou um Mundial. Esta derradeira fase de apuramento vai decorrer de 17 a 23 de fevereiro, em Auckland e Hamilton, na Nova Zelândia.

Tailândia e Camarões estiveram presentes nos últimos dois Mundiais – estas foram aliás as únicas presenças para estas duas seleções. As asiáticas lograram apenas uma vitória em 2015, no Canadá – no total das duas participações somaram quatro golos marcados e 30 sofridos. Já as africanas contaram três vitórias nos dois Mundiais, com 12 golos marcados e 12 sofridos.

Portugal, Chile, Taipé Chinesa e Papua-Nova Guiné, as principais cabeças de série (por esta ordem), não podiam defrontar-se nesta caminhada rumo ao Mundial 2023. As portuguesas, como principal seleção neste sorteio, ficaram no Grupo A. O Grupo B é composto por Chile, Senegal e Haiti – estas duas últimas vão defrontar-se para depois jogar contra as sul-americanas numa espécie de final. Já o Grupo C, mais democrático, conta com as meias-finais Taipé Chinesa-Paraguai e Papua-Nova Guiné-Panamá. Os vencedores destes duelos, claro, estarão no Mundial.

DeFodi Images

As portuguesas, que subiram agora do 27.º para o 23.º lugar no ranking FIFA, chegaram aqui graças a vitórias nas diferentes camadas do play-off europeu, com a Bélgica (19.º) e a Islândia (14.º). No primeiro, em Vizela, os golos que insuflaram o sonho foram de Diana Silva e Fátima Pinto, este já perto dos 90’ . Depois, no play-off final, os golos de Carole Costa, Diana Silva, Tatiana Pinto e Kika Nazareth pintaram uma tarde-noite espetacular em Paços de Ferreira.

Após esse jogo em Paços, o selecionador Francisco Neto era um homem feliz e orgulhoso das suas jogadoras. E comentou: “Estamos a depender de nós, é o melhor sentimento do mundo”. Já Tatiana Pinto, talvez a melhor futebolista em campo, pregou uma certa serenidade pragmática: “Viemos para este jogo e não foi a pensar nos outros jogos [que podiam ter ditado o apuramento direto], nem da Suíça nem da Escócia. Tínhamos de fazer a nossa parte e fizemos a nossa parte. Em fevereiro lá estaremos. Estamos de consciência tranquila”. Dependentes de País de Gales e Escócia, que acabaram por perder os seus jogos, o apuramento direto tornou-se impossível, seguindo-se este play-off intercontinental.

Antes disso, do duplo play-off continental, a seleção portuguesa foi competente no Grupo H de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2023, terminando apenas atrás da Alemanha, que ganhou nove jogos em 10. Portugal terminou a cinco pontos das alemãs, depois de sete vitórias e um empate nas 10 jornadas. Nessa caminhada vislumbraram-se exibições sólidas e goleadas contra Turquia (4-0), Bulgária (3-0 e 5-0) e Israel (4-0 e 4-0). Com a poderosa Alemanha, somaram-se duas derrotas (1-3 e 0-3).

Anteriormente, apenas 24 seleções eram apuradas para o mais aguardado e entusiasmante torneio desta modalidade. Agora, já em 2023, as oportunidades de cumprir sonhos mudaram e alargaram-se a 32 concorrentes. Atualmente estão já apuradas 29 equipas para o Campeonato do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia. Faltam ocupar três vagas.