Barcelona, Bayern e Rosengard no caminho do Benfica na Liga dos Campeões feminina

O Benfica vai jogar com Barcelona, Bayern Munique e Rosengard, da Suécia, na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina. As portuguesas voltam a defrontar as alemãs, tal como aconteceu na época passada em estreia na competição, e defrontam pela primeira vez neste palco o Barça, atual vice-campeão europeu liderado por Alexia Putellas, que venceu todos os jogos do campeonato na época passada.

As lisboetas estavam inseridas no Pote 4, o mesmo que Zurique, da Suíça, Vllaznia, da Albânia, e AS Roma, de Itália, ou seja, equipas que evitavam desde logo. Ainda assim, apesar de estar no pote mais vulnerável, as benfiquistas escaparam a clubes como

O Benfica garantiu o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões depois de eliminar o Rangers, com vitórias na Escócia (3-2) e em Lisboa (2-1). No derradeiro jogo, na quarta-feira passada, foi necessário jogar-se um prolongamento e o empate foi desatado por um golo de Jéssica Silva, aos 119’. Antes, as portuguesas superaram KF Hajvalia e Twente.

Esta será a segunda participação do Benfica na fase de grupos deste torneio. Na época passada, as campeãs nacionais defrontaram Lyon, Bayern Munique e BK Hacken, no Grupo D, onde conseguiram quatro pontos (empate com Bayern e vitória na Suécia).

A fase de grupos da Liga dos Campeões feminina vai jogar-se entre 19 de outubro e 22 de dezembro. A final será jogada em Eindhoven, nos Países Baixos, a 3 ou 4 de junho.

Os grupos da Liga dos Campeões:

GRUPO A: Chelsea, PSG, Real Madrid, Vllaznia

GRUPO B: Wolfsburgo, Slavia Praga, St.Pölten, Roma

GRUPO C: Lyon, Arsenal, Juventus, Zurique

GRUPO D: Barcelona, Bayern Munique, Rosengard, Benfica