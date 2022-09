Benfica derrota Rangers no prolongamento e garante passagem à fase de grupos da Champions feminina

O Benfica qualificou-se, pelo segundo ano consecutivo, para a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina. A equipa português venceu, no Seixal, o Rangers por 2-1, após prolongamento, passando em frente depois do 3-2 em Glasgow.

Depois de um primeiro tempo de domínio visitante, o prolongamento foi forçado aos 87'. Após canto da direita, Rute Costa não conseguiu agarrar a bola e Emma Watson fez o 1-0 para o Rangers, forçando mais 30 minutos de futebol.

Logo no começo do tempo extra, aos 93', a canadiana Cloé Lacasse arrancou pela esquerda e, após galgar muitos metros, rematou para o 1-1 que já dava a passagem ao Benfica. Em cima dos 120', e já com as águias com 10 devido à expulsão de Lúcia Alves, Jéssica Silva fez o 2-1 que garantiu o triunfo das locais.

Na época passada, o Benfica, em época de estreia na fase de grupos da Champions, ficou no terceiro lugar do Grupo D, atrás do campeão Lyon e do Bayern Munique e à frente do BK Häcken. O sorteio da fase de grupos desta edição está marcado para segunda-feira, em Nyon.