“Sem pressões”, diz Fátima Pinto, mas Portugal tem de “ir com tudo” contra a Sérvia e “jogar para ganhar”

A média Fátima Pinto assegurou que a seleção feminina de futebol vai "com tudo" para derrotar a Sérvia, no penúltimo encontro de apuramento para o Mundial Austrália/Nova Zelândia2023, considerando que as portuguesas têm uma mentalidade vencedora.

“Entrar em campo tem de ser sempre com a mentalidade de ganhar, a minha mentalidade é sempre a de jogar para ganhar e, para nós, só temos esse resultado possível. Sem pressões, porque todas temos noção que temos de ganhar”, apontou a jogadora das espanholas do Alavés, sobre o jogo de sexta-feira, diante das sérvias.

Em declarações à comunicação social, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com vista aos últimos nos dois últimos jogos de apuramento, a média defensiva deixou claro que a equipa comandada por Francisco Neto “vai com tudo” para encarar as sérvias, que são “aguerridas” e vão “lutar com todas as armas”.

“A Sérvia vai lutar com todas armas que tem para conseguir ganhar e nós vamos com tudo. Estamos preocupadas connosco e sabemos perfeitamente que ganhou 3-2 à Alemanha em casa. É uma equipa muito aguerrida, mas estamos sobretudo preocupadas connosco e queremos a vitória”, perspetivou.

Fátima Pinto, internacional por 71 vezes, recordou, depois, a vitória conseguida na primeira volta, mas considera que na sexta-feira será bem diferente e explicou porquê.

“Tenho noção que no último jogo cá [em Portugal] tinham quatro ou cinco baixas importantes. Esse jogo já passou e o que importa agora é este. Temos noção que é [uma seleção] muito organizada e temos de olhar para nós. Sabemos da nossa qualidade e queremos impor o nosso jogo”, concluiu.

Ao fim de oito de 10 jornadas do Grupo H da qualificação europeia, Portugal segue na terceira posição, com 16 pontos, menos dois do que a Sérvia e a cinco da líder, Alemanha.A Turquia, quarta colocada, com 10 pontos, Israel, quinto, com seis, e Bulgária, sexta, ainda sem pontos, já não têm hipóteses de conseguir a qualificação.

Apenas o primeiro classificado de cada um dos nove agrupamentos se apura diretamente para o Mundial de 2023, enquanto os segundos classificados terão de disputar um play-off. A fase final do Campeonato do Mundo vai disputar-se entre 20 de julho e 20 de agosto de 2023.