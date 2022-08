Benfica bate Twente e está apurado para a Ronda 2 de acesso à Liga dos Campeões feminina

O Benfica apurou-se este domingo para Ronda 2 de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino, ao vencer o Twente por 2-1, numa das finais da Ronda 1, em Enschede, nos Países Baixos.

Ana Vitória (11 minutos) e Kika Nazareth (60') assinaram os golos das bicampeãs nacionais, enquanto Renate Jansen (71') apontou o tento das neerlandesas, ainda assim insuficiente para impedir que as ‘encarnadas’ garantissem uma das vagas na derradeira ronda de qualificação, cujo sorteio está agendado para 1 de setembro.

As eliminatórias serão disputadas em duas mãos, no final do próximo mês.

As 12 equipas que ultrapassarem a Ronda 2 juntar-se-ão na fase de grupos da Liga dos Campeões a Lyon, detentor do troféu, FC Barcelona, Chelsea e Wolfsburgo.