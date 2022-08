Benfica: goleada por 9-0 e mais um passo dado na travessia para se chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões

O Benfica venceu hoje o Hajvalia, do Kosovo, com uma goleada por 9-0, no primeiro jogo das meias-finais da Ronda 1 de acesso à Liga dos Campeões de futebol feminino, num encontro disputado em Enschede, nos Países Baixos.

Marta Cintra, com um ‘hat-trick, foi a grande figura da partida, com remates certeiros aos 15, 43 e 58 minutos.

Sílvia Rebelo, aos oito minuto, Jéssica Silva, aos 47, Ana Vitória, aos 57, Andreia Norton, aos 63, Cloé Lacasse, aos 64, e Lúcia Alves, aos 90+1, também contribuíram para a goleada e para a passagem das ‘encarnadas’ à final da Ronda 1.

As bicampeãs nacionais ficam agora à espera do resultado do duelo entre o anfitrião Twente e o Anenii Noi, da Moldávia, agendado para hoje. A final está marcada para domingo.