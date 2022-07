8-0: a Inglaterra deu uma goleada das antigas à Noruega no Europeu feminino

A Inglaterra apurou-se, na segunda-feira, para os quartos de final do Euro2022 de futebol feminino, ao impor uma goleada recorde (8-0) à Noruega, que decidirá com a Áustria quem acompanha as anfitriãs na próxima fase da competição.

Num desafio entre duas seleções com aspirações a discutir o título, referente à segunda jornada do grupo A, as britânicas, sextas colocadas entre as europeias no ranking FIFA, atropelaram as nórdicas, sétimas na mesma hierarquia, com um rolo compressor que, ao intervalo, já valia liderança por expressivos 6-0.

No outro desafio, a Áustria, que na estreia tinha perdido 1-0 com a Inglaterra, impôs-se com naturalidade e por 2-0 à Irlanda do Norte, que tinha começado a competição com desaire por 4-1 com a Noruega.

Cumpridas duas rondas, a Inglaterra assegurou a passagem às próxima fase e lidera o grupo com o pleno de seis pontos, Áustria e Noruega seguem-se com três, enquanto a Irlanda do Norte continua sem pontuar e já não tem qualquer possibilidade de seguir em frente.

Em Brighton, Georgia Stanway iniciou a maior goleada da história dos europeus femininos, com um golo aos 12 minutos, de penálti, seguindo-se tentos de Lauren Hemp, aos 15, de Ellen White, aos 29 e 41, de Beth Mead, com um ‘hat-trick’ construído aos 34, 38 e 81, e de Alessia Russo, aos 70.

Horas antes, em Southampton, a Áustria confirmou o seu favoritismo ante a Irlanda do Norte, com Katharina Schiechtl, aos 19 minutos, e Katharina Naschenweng, aos 88, a consumarem o triunfo.

Terça-feira, destaque para o embate entre a Alemanha e a Espanha, que lideram o grupo B, ambas com três pontos, enquanto Dinamarca e Finlândia, goleadas na estreia, tentam amealhar os primeiros pontos na mesma 'poule'.

Portugal, que se estreou com empate 2-2 ante a Suíça, no grupo C, defronta na quarta-feira os Países Baixos, que defendem o título europeu.