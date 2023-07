Arrancar de 1.º, de 14.º ou de 6.º é indiferente: Max Verstappen vence pela 8.ª consecutiva

Há um ano, uma penalização atirava Max Verstappen para o 14.º lugar da grelha para o GP Bélgica. Venceu. Por isso, quando o neerlandês mudou a caixa de velocidades do seu Red Bull em Spa para este ano, recebendo uma sanção de cinco lugares, não houve pânico ou preocupação.

E com razão.

À 17.ª volta, o bicampeão mundial em título já liderava, depois de ultrapassar o colega de equipa, Sérgio Pérez, que assumiu a liderança na primeira volta, por troca com Charles Leclerc (Ferrari), o primeiro da grelha. O neerlandês subiu logo de 6.º para 4.º, aproveitando a confusão entre Carlos Sainz (Ferrari) e Oscar Piastri (McLaren), que acabaram por abandonar. Daí até à liderança foi um suave passeio para Max Verstappen, num grande prémio que, a partir daí, deixou de ter história - o piloto de 25 anos terminou a mais de 22 segundos do colega de equipa, em mais uma demonstração de superioridade.

É a 8.ª vitória consecutiva para Max Verstappen, cada vez mais líder do campeonato, cada vez mais perto do tricampeonato. A Red Bull continua a fazer o pleno nesta temporada. Sergio Pérez foi 2.º e Charles Leclerc fechou o pódio. Lewis Hamilton foi o melhor Mercedes, em 4.º lugar, com Fernando Alonso (Aston Martin) a terminar em 5.º.