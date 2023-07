Max Verstappen reina entre o arco-íris: houve chuva e sol no sprint do GP Bélgica e o vencedor do costume

Spa e chuva é uma relação de dependência que atrapalha a vida aos pilotos e a quem quer simplesmente ver uma corrida de Fórmula 1. Este sábado, a corrida de Sprint deveria ter arrancado às 15h30 de Lisboa, depois passou para as 16h05, devido aos atrasos que a água caída do céu já havia provocado pela manhã, na qualificação, e a partida só se deu mesmo já passava das 16h30 e atrás do safety car, depois de um intenso aguaceiro cair no circuito antes do arranque oficial.

Com tudo isto, Oscar Piastri, o jovem australiano que passou de rompante pelas categorias de formação, ganhando a tudo e a todos e de forma supersónica, ainda sonhou com um primeiro triunfo na Fórmula 1, mesmo que não numa corrida principal, depois da McLaren o chamar à box para trocar os pneus de chuva para intermédios, enquanto Verstappen continuava em pista. Quando o neerlandês, que partiu na frente, foi a sua garagem, Piastri assumiu a liderança.

Pelo meio, o safety car ainda voltou à pista após um despiste de Fernando Alonso, infeliz em dia de 42.º aniversário, com o poderio do combo Red Bull-Max Verstappen a vir ao de cima à volta 6, com o campeão do mundo a ultrapassar Piastri sem sequer necessitar de DRS. Em terceiro surgia então um surpreendente Pierre Gasly (Alpine), um dos vencedores do caos que se tornou a via das boxes quando todos os pilotos trocaram de pneus de chuva para intermédios.

A partir daí, o sprint do GP Bélgica, reduzido a 11 voltas, só teve graça pelo meio: a luta entre Hamilton e Perez pelo 4.º lugar acabou com o mexicano da Red Bull com danos no carro (acabaria por abandonar) e o britânico da Mercedes penalizado em 5 segundos, que o fez tombar para 7.º. Max Verstappen foi então o vencedor, entre o arco-íris que se formou na pista belga nesta dança entre a chuva e o sol, com Piastri a ser 2.º e Gasly a manter o 3.º lugar.