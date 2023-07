GP Áustria: Max Verstappen, sozinho em casa VII

Bem, o guião repetiu-se. Sim, Max Verstappen venceu outro Grande Prémio. Efetivamente, fê-lo com pouca oposição, liderando quase de princípio a fim e terminando com larga margem para o segundo. Na verdade, somou o triunfo à pole position e à corrida sprint.

Em nove Grande Prémios de 2023, são já sete triunfos para o neerlandês. No Red Bull Ring, casa da escuderia do bicampeão do mundo, voltámos a assistir a uma sucessão de voltas em solitário para o homem que domina com mão de ferro a Fórmula 1, o ditador implacável. No conforto do lar da Red Bull, a sétima vitória foi nova cavalgada para o êxito apoiada pelas manchas laranja nas bancadas.

A primeira de quatro provas em julho — seguem-se Silverstone, Hungria e Spa — teve, como de costume, uma história para Max e uma outra para os restantes. Enquanto, indiferente aos perseguidores, Verstappen ia passeando pelo jardim da Red Bull, lá atrás as penalizações por exceder os limites da pista iam marcando o Grande Prémio.

Hamilton, Sainz, Albon ou Ocon foram castigados, Pérez também foi avisado. O segundo lugar foi para Charles Leclerc, o segundo pódio da época para o monegasco e a melhor classificação de 2023 para o piloto da Ferrari. O terceiro foi para Sergio Pérez, em mais um fim-de-semana de domínio para a Red Bull.

ANP/Getty

Quando a corrida começou, Leclerc tentou atacar Verstappen, mas o homem dos Países Baixos resistiu e rapidamente ganhou margem sobre os Ferrari. Os responsáveis da escuderia italiana disseram a Sainz para não atacar o seu companheiro. Após a primeira paragem nas boxes, o espanhol regressou para sexto lugar e não escondeu a frustração com a estratégia da equipa, ainda que rapidamente recuperasse o último lugar do pódio.

Na volta 25, Max parou e caiu para trás de Leclerc e Sainz. No entanto, rapidamente superou o monegasco e o espanhol.



Enquanto penalizações iam afetando diversos pilotos, Sergio Pérez ia galgando posições. Partindo de 15.º, protagonizou várias voltas de uma boa batalha com Sainz para o terceiro lugar. O mexicano terminaria no pódio.









Mesmo a fechar o Grande Prémio, Verstappen voltou a parar para tentar terminar com a volta mais rápida. Nessa espécie de exercício de domínio ditatorial, o neerlandês conseguiu o ponto adicional. Dos 250 pontos máximos que um piloto poderia ter nesta época, o bicampeão do mundo somou 221.

A quinta vitória de Max na Áustria — 42.ª na carreira — foi outro passeio sozinho, desta feita na casa da Red Bull. O tricampeonato é uma questão de tempo.