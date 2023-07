GP Áustria: Max Verstappen domina totalmente corrida sprint

Max Verstappen, da Red Bull, venceu, sem surpresa, a segunda corrida sprint da temporada de Fórmula 1. O neerlandês impôs-se na prova disputada em Spielberg, na véspera do Grande Prémio da Áustria.

A Red Bull, que competia em casa, conseguiu mesmo a dobradinha, já que o segundo melhor no circuito foi o mexicano Sergio Pérez.

O pódio ficou completo com o espanhol da Ferrari, Carlos Sainz, enquanto a Aston Martin assegurou o quarto e quinto postos, através do canadiano Lance Stroll e do espanhol Fernando Alonso.

A grande luta do dia foi mesmo entre os dois Red Bull e logo na primeira volta: Pérez começou por ultrapassar Verstappen na primeira curva, com o neerlandês a ser empurrado para o relvado. Na curva seguinte, as posições alteraram-se de novo, com Mad Max a travar na última e a conseguir, assim, bloquear o mexicano.

Nas comunicações rádio com a equipa, foi depois patente o desconforto de ambos os pilotos pelo que aconteceu, com recriminações mútuas. Verstappen embalou, depois, fazendo com que a vantagem atingisse mais de 20 segundos nesta corrida de apenas 24 voltas a um circuito de 4,318 quilómetros.

Pérez, vencedor da primeira corrida sprint da época, no Azerbaijão, e também dos únicos dois grandes prémios que Verstappen não venceu, parecia ser o único capaz de fazer frente ao neerlandês, mas isso acabou por não se confirmar em absoluto.

Pela segunda vez no ano, depois de Baku, os espetadores tiveram direito a assistir a uma corrida sprint, que também pontua para o Mundial - os oito primeiros acrescem aqui de oito pontos a um, pela ordem decrescente. Este ano, ainda haverá mais quatro provas deste tipo.

A seguir ao top 5, ainda entraram nos pontos Nico Hulkenberg (Haas), Esteban Ocon (Alpine) e George Russell (Mercedes). Fora desse quadro ficaram já Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes), nono e 10.º, respetivamente.

O Mundial de F1 segue no domingo, com o Grande Prémio da Áustria, em que Verstappen, líder destacado do campeonato, começa na frente, após a pole position conquistada na sexta-feira. É a 26.ª da carreira, sexta do ano e quarta consecutiva.

O Red Bull Ring é uma das pistas emblemáticas para Max Verstappen, que aí conquistou três Grandes Prémios da Áustria e um Grande Prémio da Estíria.