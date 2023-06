Depois do futebol, Hollywood chega à Fórmula 1: Ryan Reynolds e Rob McElhenney compram parte da Alpine

“Bem-vindos a Wrexham”, diz-nos a série documental que conta a história da chegada de dois atores vindos da América do Norte a uma pequena cidade do País Gales, dispostos a levantar o clube local, que nos anos 80 escandalizou Portugal ao eliminar o FC Porto na Taça das Taças, mas agora amargava nas divisões não profissionais do futebol britânico.

Ryan Reynolds e Rob McElhenney revolucionaram o clube, trouxeram-lhe cor e atenção e também sucesso desportivo: na temporada que acabou de acabar, o Wrexham voltou à League Two e ao futebol profissional 15 anos depois.

Aparentemente entusiasmados com as emoções que só o desporto consegue dar, a dupla de atores vira-se agora para outras paragens. E por isso “bem-vindos a Enstone”, já que ambos estão entre o grupo de investidores que comprou 24% da Alpine, equipa de Fórmula 1 francesa, que conta com Esteban Ocon e Pierre Gasly como pilotos titulares, mas que tem fábrica na localidade perto de Oxford.

A compra foi feita através da Maximum Effort Investments, empresa de Ryan Reynolds, onde Rob McElhenney e outro conhecido ator, Michael B. Jordan, são também investidores, em parceria com a Otro Capital e a RedBird Capital Partners, que recentemente comprou o AC Milan e tem também uma percentagem no Toulouse, de França. O investimento das três empresas para comprar uma parte da Alpine rondou os 200 milhões de euros.

Laurent Rossi, CEO da Alpine, sublinhou que “esta associação é um importante passo para melhorar” o desempenho da equipa em todos os níveis, numa temporada que tem sido de muitos baixos e alguns altos para o construtor gaulês - entre os poucos bons momentos está o pódio de Ocon no GP Mónaco.

O responsável frisou ainda a experiência dos novos investidores “na indústria do desporto” e que irão trazer “a sua reconhecida capacidade para impulsionar os nossos media e estratégia de marketing”, algo que Reynolds e McElhenney fizeram como ninguém no Wrexham.