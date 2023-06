GP Canadá. A centésima vitória da Red Bull foi mais um passeio para Max Verstappen

A via abriu, apareceu o íconezinho do rádio e ouviu-se: “Mais um dia no escritório”. A descansada voz de Gianpiero Lambiase na sua mensagem para Max Verstappen no final do GP Canadá diz tudo sobre a 41.ª vitória do neerlandês na Fórmula 1, sexta desta época, a quarta consecutiva: foi tudo demasiado fácil, sem sustos ou preocupações.

A qualificação escreveu quase por completo a história da corrida de Montreal. Imune à chuva que tramou o seu colega de equipa, Sergio Pérez, e Charles Leclerc (Ferrari), Verstappen agarrou a pole e o arranque menos bom de Fernando Alonso (Aston Martin) fez o resto: o piloto da Red Bull liderou do início ao fim e nem a entrada do safety car à volta 12, depois de George Russell espatifar o seu Mercedes contra um muro, provocou alterações à corrida.

Com mais um triunfo, na suave caminhada até ao tricampeonato, Verstappen teve também o prazer de dar à Red Bull a vitória número 100 na Fórmula 1, número que, seguramente, o neerlandês ainda engordará, e muito. Verstappen é já o piloto que mais contribuiu para o pecúlio, à frente das 38 vitórias de Sebastian Vettel.

Atrás de Verstappen, a luta pelo 2.º posto aqueceu no arranque, com Lewis Hamilton (Mercedes) a ultrapassar Alonso, mas o espanhol devolveu a audácia do britânico à volta 23 e dali não saiu mais. Os três campeões do mundo da grelha, com 11 títulos entre eles, partilharam assim mais um pódio, depois do GP Austrália.

Boa operação também para a Ferrari, depois de uma qualificação em que Charles Leclerc não passou do Q2 e Carlos Sainz foi penalizado. Ambos saíram da segunda metade da grelha, mas, surpreendentemente, acertaram na estratégia, decidindo não parar após a entrada do safety car, o que lhes permitiu passar alguns carros mais lentos, confiando também na capacidade dos pilotos fazerem durar os pneus médios. Tal aconteceu, com Leclerc a ser 4.º e Sainz 5.º. Sergio Pérez foi 6.º.

Grande corrida também de Alexander Albon, a levar o frágil Williams ao 7.º lugar, após aguentar durante largas voltas os ataques de Esteban Ocon (Alpine) e Lando Norris (McLaren).

Na classificação dos pilotos, nada de novo, a não ser o reforçar da liderança de Max Verstappen, agora com 195 pontos, contra os 126 de Sergio Pérez e os 117 de Fernando Alonso.

A Fórmula 1 regressa daqui a duas semanas para o GP Áustria, no Red Bull Ring de Spielberg.