James Hunt: o último dos hedonistas da Fórmula 1, que viveu e ganhou rápido, morreu há 30 anos

Eram os anos de viver perigosamente na Fórmula 1. As mortes em pista sucediam-se, foram mais de vinte entre as décadas de 60 e 70, e fora delas festejava-se profusamente.

E ninguém festejava mais do que James Hunt.

O britânico, loiro, alto, uma estampa física ainda com resquícios de sangue azul a correr-lhe nas veias, era a personificação do hedonismo: bebia, fumava e corria todos os lençóis possíveis. Num mundo de glamour, surgia em atos oficiais com desafiantes jeans coçados, descalço, iniciando ele próprio todo um outro nível de glamour, menos encamisado, mais extravagante. Nos intervalos, conduzia velozmente carros perigosos, a adrenalina como combustível. Mal chegou ao pináculo, ao título mundial de Fórmula 1, perdeu a pica, o fogo. Foi tudo rápido na vida de James Hunt, até a morte o apanhou cedo, com apenas 45 anos, quando um ataque cardíaco apareceu tão sorrateiro quanto devastador a meio de uma noite de sono, faz esta quinta-feira certinhos 30 anos.

A história da fulminante carreira de James Hunt, desvendada ao público em 2013 no filme “Rush”, que retrata a rivalidade com alguém tão diferente do britânico, o austríaco Niki Lauda, começa em cima de um trator, onde aprendeu a conduzir numas férias de família em Gales, e passou por provas com Minis atabalhoadamente alterados para corridas, até chegar aos fórmulas, onde ganhou a alcunha de “Hunt the Shunt”. Shunt, no inglês britânico, é algo que se pode traduzir como “colisão”, “choque” - James era então um piloto imprudente, rápido mas irascível, que não poucas vezes se envolvia em acidentes.

Não sendo um vencedor em série, a sua personalidade não passou despercebida ao Lord Alexander Hesketh, nobre de bolsos largos e com tanta vontade de viver a vida quanto Hunt. Foi pela sua mão que o britânico chegou à Fórmula 1, em 1973, num projeto de vaidade de Hesketh, que já tinha andado pela Fórmula 2 e Fórmula 3 sem grandes resultados, mas muito estilo. Nas palavras de Gerald Donaldson, um dos biógrafos de James Hunt, as equipas do excêntrico Lord ganharam fama por darem a impressão de “consumirem mais champanhe do que combustível e terem mais mulheres bonitas do que mecânicos”.

A F1 e aquele campeonato de 1976

Mas mesmo num carro frágil, de icónica pintura - uma risca vermelha e outra azul em fundo branco e um ursinho de peluche, a mascote da equipa, na frente - James Hunt impressionou mais do que o esperado na Fórmula 1. Enquanto as equipas tradicionais perdiam tempo a zombar da abordagem pouco ortodoxa da Hesketh e da sua fama de equipa de festeiros e boémios, Hunt foi 2.º classificado no GP Estados Unidos, onde fez a melhor volta da corrida. Para responder aos críticos, usava amiúde um emblema no macacão em que se podia ler: “Sexo, o pequeno-almoço dos campeões”.

Em 1975, chegou a primeira vitória, no GP Países Baixos, mas a alegria foi pífia: sem mais fundos para financiar a sua cara brincadeira, o Lord Hesketh abandonou a Fórmula 1 e deixou Hunt sem emprego.

Valeu-lhe então a saída inesperada de Emerson Fittipaldi da McLaren, que se viu sem piloto em vésperas de arrancar a temporada de 1976. Hunt agarrou o lugar e com as vitórias numa das mais históricas equipas da Fórmula 1 veio também a explosão de popularidade. Numa era sem treinadores de performance, sem preocupações sobre o que se comia, bebia ou dormia, Hunt era o extremo. “Tive algumas saídas com o James… ou muitas”, confessou o rival Niki Lauda numa entrevista à “Newsweek”, em 2013. “A única diferença é que eu saía mais ao domingo, segunda e terça-feira, depois da corrida, e ele à sexta-feira e sábados, antes da corrida”, continuou o austríaco, com quem protagonizou uma das mais mitológicas lutas pelo título da história da Fórmula 1, assunto de lendas e filmes.

A época começou mal para Hunt, com uma série de desistências, mas duas vitórias pelo meio, em Espanha e França, permitiram ao britânico reentrar na luta. No GP Alemanha, no histórico Nordschleife, o traçado longo de Nurburgring, um dos mais exigentes e perigosos circuitos de então, Niki Lauda, que liderava confortavelmente o Mundial, sofreu o acidente que quase lhe ceifou a vida. James Hunt venceria essa corrida e mais três até à derradeira prova, no Japão, onde chegou com desvantagem para Lauda, que milagrosamente voltou a correr seis semanas após um acidente que lhe deixou boa parte do corpo queimado e danos nos pulmões. Com a chuva torrencial a cair no Fuji Speedway, Lauda parou o seu Ferrari nas boxes à segunda volta e abandonou ali, temendo pela sua segurança. Hunt foi terceiro, que lhe bastou para ser campeão mundial.

Não faltará quem diminua a conquista de Hunt, pelas circunstâncias. Sem o acidente, é possível que Lauda tivesse voado para um título fácil. Mas foi o próprio austríaco, calmo, calculista, bem comportado, a antítese de Hunt, a dourar-lhe o valor que, efetivamente, tinha e que tantas vezes parecia ator secundário, na sombra das suas escandalosas aparições no paddock com um sem-número de mulheres ou dos 40 cigarros que aspirava por dia - chegou mesmo a dar entrevistas de cigarro no canto da boca, outros tempos.

“Depois do meu acidente, o desempenho do James foi verdadeiramente fantástico. De repente, ele era tão rápido que, mesmo em circunstâncias normais, sem o acidente, teria sido muito difícil batê-lo”, sublinhou Lauda na mesma entrevista à “Newsweek”, em que recusou a fama de impetuoso em pista do rival: “Podíamos estar a correr lado a lado, a dois centímetros de distância, roda com roda, durante 300 quilómetros ou mais, e nada iria acontecer. Naquela altura, ele era um piloto de topo”.

Numa conversa com o jornalista Graham Bensinger, o impassível Lauda confessou que Hunt era um dos poucos pilotos de quem gostava, um dos muito poucos que respeitava e a única pessoa que alguma vez invejou.

Os últimos anos

Após a conquista do título mundial, seguiram-se temporadas com menos fulgor: Hunt perdeu a motivação. Ainda a tentou encontrar na modesta Wolf, mas a meio da temporada de 1979 deixou a competição com um total de 92 grandes prémios disputados, onde conquistou 10 vitórias. Sem o combustível das corridas, entrou em depressão, perdeu uma fortuna em maus negócios, foi notícia por um casamento atribulado.

A BBC deu-lhe a mão e tornou-se comentador do Mundial de Fórmula 1, ao lado de Murray Walker. Durante a sua primeira emissão, escreveu Gerald Donaldson na sua biografia, Hunt bebeu duas garrafas de vinho. A ansiedade, soube-se então, sempre havia acompanhado aquela figura marcante, que deixava todos de boca aberta à sua simples passagem: costumava vomitar antes das corridas, tremia dentro do carro.

Na televisão não abandonou o estilo maior-do-que-a-vida e para a história ficarão uns quantos comentários mais abrasivos sobre determinados pilotos e um duríssimo discurso anti-Apartheid durante um GP África do Sul, que deixou os produtores do canal público britânico em brasa. Ali, diz-se, não ganhava mais do que 200 libras (€230, no câmbio atual) por corrida e os problemas financeiros acompanharam-no até ao fim da vida.

Niki Lauda revelou que chegou a encontrar-se várias vezes com Hunt em Londres: “Emprestei-lhe dinheiro e disse-lhe para parar de beber e fazer-se à vida”. Nos últimos anos, Hunt estaria limpo, tinha recuperado a forma física e vivia uma relação estável com Helen Dyson, tão longe dos tempos de loucura e perdição no paddock. Teria pedido Helen em casamento horas antes de adormecer pela última vez.

Conta a sua biografia que, depois do funeral, família e amigos juntaram-se em casa do irmão Peter, onde abriram um bom tinto francês, que James havia oferecido ao pai. Uma apropriada forma de dizer adeus a quem passou pela terra intensamente, aproveitando as coisas boas da vida. E pagando as favas por isso.