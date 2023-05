A chuva espevitou o GP do Mónaco, mas o desfecho foi o do costume

O homem-aranha (ou Tom Holland, vá), com uma admirável técnica, sacudiu a bandeira de xadrez no final para mais uma vitória de Max Verstappen (Red Bull) no Grande Prémio do Mónaco, uma corrida que parecia muito certinha e ordeira até que a chuva apareceu e mudou as coisas. A Alpine, por Esteban Ocon, conseguiu o primeiro pódio da temporada. Fernando Alonso (Aston Martin), sem surpresa, terminou no segundo lugar, confirmando cada vez mais que será a sombra do neerlandês campeão do mundo de Fórmula 1.

“A corrida foi difícil. Sabíamos que a chuva vinha aí, não sabíamos o que ia acontecer”, confessou Verstappen, que fez o carro patinar durante muitas curvas e que berrou para a box a implorar por pneus diferentes. “Foi difícil conduzir. Estava muito escorregadio. Não queres perder muito tempo, fica difícil nesse cenário. É o Mónaco…”

O pelotão manteve-se todo na mesma posição durante 10 voltas, pelo menos até ao 13.º classificado. A seguir à promessa de caos, zero caos, zero incidentes, zero abandonos. Inaugurou-se então uma ordeira fila. Lance Stroll, da Aston Martin, perdeu quatro lugares depois de um primeiro beijo na parede, algo que se veria mais do que uma vez, por mais do que um piloto, ao longo das 78 voltas de um dos circuitos míticos do calendário da F1. Nico Hulkenberg, da Haas, foi mesmo o único a sorrir nos primeiros tempos, ao ganhar quatro lugares, numa época em que as ultrapassagens estão equiparadas por ali ao valor de um milagre.

Verstappen ia ganhando tempo a Alonso, que desconfiava ter um pneu furado. A festa da F1 ocorreu à passagem da volta 18, fugazmente, com o festival de ultrapassagens a Logan Sargeant, da Williams. Primeiro foi Kevin Magnussen (Haas), depois Sergio Pérez (Red Bull), no fundo da cadeia alimentar (por erro inacreditável na Q1), Stroll e Hulkenberg.

A chuva ameaçava cair, avisavam os elementos das equipas via rádio. A Ferrari, que desiludiria na pista, armara um circo na box à volta das supostas paragens de Charles Leclerc e Carlos Sainz, ameaçando algumas paragens, aparentemente para ludibriar rivais precipitados. Lewis Hamilton, anónimo, rodava na oitava posição.

Pierre Gasly (Alpine) mordia os pilotos da frente. George Russel (Mercedes), atrás dele, queixava-se que o francês tinha um plano para o atrasar. Às vezes em corridas pouco entusiasmantes, a ação acontece no rádio e nas partilhas entre pilotos e box. Depois tudo foi alterado, o destino e a imaculada pele dos monolugares, quando a água começou a cair do céu a sério a partir da volta 51.

Max esperneava a pedir novos pneus. A pista estava super molhada. Levantaram-se algumas fugazes bandeiras amarelas, os toques nos carros e nos limites da pista acumulavam-se. Uma das manobras mais admiráveis desta corrida foi a de Pérez, quando parecia estar destinado a afundar o carro numa parede e, como por magia, deu uma guinada que agarrou o carro, como se a pista estivesse seca ali só para ele. O ritmo de todos era baixo, talvez com excessão para Russel, Ocon e Hamilton, que até acabaria com a volta mais rápida do circuito. Os pilotos da McLaren assinaram também uma boa reta final.

“Não consegues acelerar tudo numa volta, travar foi difícil”, explicou no final Fernando Alonso, o antigo campeão do mundo de Fórmula 1. "Fiquei surpreendido por não haver safety car e acidentes”, confessou. E é uma observação bem valiosa. Stroll foi o único a abandonar a corrida. “O Max conduziu muito bem. Não tivemos hipóteses. Depois a chuva tornou as coisas mais complicadas, não foi fácil estar ali”, disse o espanhol.

O sorridente Ocon celebrou o pódio: “Não cometemos erros, estou a desfrutar, há muito tempo que não ficava no pódio. Espero que seja o primeiro de muitos”.

Concluído o GP do Mónaco, com muita gente nas varandas dos prédios e hotéis como é habitual, a fama e os pontos ficaram distribuídos assim: Max Vestappen, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, George Russel, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Lando Norris, Oscar Piastri