Presidente da FIA defende a regra que impede o discurso político dos pilotos, que será penalizado como um “excesso de velocidade no pitlane”

No final do ano passado, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) fez uma inesperada alteração ao regulamento, que levantou críticas. A partir de 2023, os pilotos terão que pedir autorização à federação para fazer qualquer comentário sobre temas como política, religião ou declarações do foro pessoal.

As críticas têm chegado um pouco por todo o lado, mas só agora tiveram uma resposta da parte de Mohammed ben Sulayem, o presidente da FIA, que deixou claro disse que qualquer transgressão será tratada como um "excesso de velocidade no pitlane". Ou seja, os pilotos não vão passar sem uma penalização. "Se o fizerem é muito claro o que recebem", disse durante a sua passagem pelo Dakar.

Segundo o presidente, a regra é uma tentativa de "melhorar e limpar" o desporto. E não avançou de qualquer forma, sem discussão: antes de publicada teve a “consulta e aprovação do Conselho Mundial”.

"Estamos preocupados com a construção de pontes. Pode usar-se o desporto para a paz. Mas uma coisa que não queremos é ter a FIA como uma plataforma para a agenda pessoal e privada. Desvia-nos do desporto”, disse.

Ben Sulayem questionou ainda: “O que é que os pilotos fazem melhor? Pilotar. Eles são bons nisso, são eles que fazem o negócio, o espectáculo, eles são as estrelas”, continuou o antigo piloto de ralis dos Emirados Árabes Unidos.

Nenhum nome foi mencionado pela parte de Ben Sulayem, mas a falando de Fórmula 1 não é difícil perceber quem têm sido os pilotos a usar a sua plataforma para falar dos temas que importam para lá do desporto. Lewis Hamilton e Sebastian Vettel defendem os direitos humanos, a igualdade racial e de género e a luta pelo meio ambiente, entre outros temas. O alemão fez em 2022 a sua última temporada na modalidade.

Ainda assim, o presidente da FIA recusa a ideia de que esta é uma tentativa de silenciar os pilotos.

"Tenho as minhas [crenças] pessoais, OK, mas isso não significa que vou usar a FIA para as transmitir. Eu acredito que a FIA deve ser neutra. Precisamos das superestrelas para fazer o desporto. Se houver alguma coisa [que um piloto deseje destacar], pede a permissão”, afirmou.

As sanções podem ir de uma advertência até ao pagamento de uma multa, penalização na pista, suspensão ou até mesmo exclusão, sendo que as últimas só se aplicam em situações de extrema gravidade.