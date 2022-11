GP Abu Dhabi: A 15.ª vitória da temporada para Verstappen teve Leclerc a garantir o 2.º lugar do Mundial na despedida de Vettel

“Não há muito a dizer da corrida de Verstappen. Basta dizer que não andou nas imagens”. O comentário de João Carlos Costa, da “Sport TV”, à prestação do neerlandês no GP Abu Dhabi é um bom resumo de muito do 2022 na Fórmula 1.

Pela 15.ª vez em 22 provas na temporada, o piloto da Red Bull, bicampeão mundial, foi o melhor. Depois de ter garantido a pole position na qualificação, Max foi Max, num domingo sem erros que o faz aumentar o recorde de mais corridas ganhas num ano que já tinha estabelecido.

O neerlandês ficou à frente de Charles Leclerc, da Ferrari, e do companheiro Checo Pérez. O monegasco e o mexicano partiam empatados com 290 pontos na 2.ª posição do Mundial, ficando assim Leclerc com o vice-campeonato.

Mais atrás, o dia foi de homenagem a Sebastian Vettel, a realizar o último Grande Prémio da carreira. Aos 35 anos, o campeão do mundo em 2010, 2011, 2012 e 2013 disse adeus ao pelotão.

Após terminar a corrida, Vettel, emocionado, disse que “claro” que terá “saudades” da Fórmula 1, agradecendo pelo “apoio” que lhe foi brindado.