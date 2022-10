GP México: Max Verstappen, o predador, ganha a 14.ª corrida da temporada e fixa novo recorde

Verstappen, Verstappen, Verstappen. 14 vezes Verstappen. O neerlandês da Reb Bull venceu o GP México, a 20.ª prova da temporada, fixando um novo recorde: é o 14.º triunfo de Max em 2022, um registo que nunca tinha sido alcançado por um piloto.

O neerlandês, que já conquistou esta edição do Mundial, conseguindo assim o bicampeonato, supera os registos dos alemães Michael Schumacher, em 2004 e Sebastian Vettel, em 2013. Ao subir novamente ao lugar mais alto do pódio, Verstappen torna-se, também, no piloto que mais pontos conseguiu numa temporada, com 416, mais três do que os obtidos por Hamilton em 2019. E ainda faltam duas corridas.

O segundo lugar foi para Lewis Hamilton e o terceiro para Sergio Pérez, o mexicano que corria em casa. O pódio foi igual ao de 2021.

A corrida ficou marcada pela estratégia de pneus da Red Bull, que se voltou a revelar acertada. Verstappen e Pérez só pararam uma vez. Os dois homens da Mercedes — George Russell foi quarto — queixaram-se, durante a corrida, dos pneus que estavam a utilizar.

Pior dia teve a Ferrari, que viu Carlos Sainz ser quinto e Charles Leclerc sexto. Fernando Alonso e Yuki Tsunoda foram os únicos abandonos.

No final da corrida, Max Verstappen não escondeu a felicidade, assumindo que “tem sido um ano incrível”. E deixou uma promessa: “vamos tentar conseguir mais”. O predador neerlandês aponta já para os dois Grandes Prémios que faltam, no Brasil e em Abu Dhabi.