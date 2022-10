Verstappen mantém o título de 2021, mas Red Bull não escapa a sanção por ter ultrapassado limite orçamental: vai pagar 7 milhões de euros

Após ser confirmado, pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), que a Red Bull tinha excedido o limite orçamental na época passada e depois de mais de duas semanas de especulação e várias críticas por parte dos rivais, a equipa chegou a acordo com a FIA. A violação do limite de 145 milhões de euros no ano em que Max Verstappen venceu o seu primeiro título mundial, levou a uma multa de sete milhões de euros e a 10% de redução no tempo de desenvolvimento do carro para o próximo ano.

A decisão da FIA foi revelada esta sexta-feira depois de ter chegado a acordo com a Red Bull e de ter ficado declarado que a equipa tinha excedido o limite orçamental em 2,17 milhões de euros, o que é considerado ao abrigo dos regulamentos como uma violação "menor". A penalização financeira é um pagamento único, não uma redução no futuro limite orçamental da equipa.

A redução de 10% no tempo que podem gastar no túnel de vento (onde testam e aperfeiçoam a aerodinâmica no carro) pode comprometer o próximo ano, uma vez que a Red Bull terá menos tempo de desenvolvimento do carro do que as outras equipas. O que não está comprometido é o título de Max Verstappen em 2021. Uma violação menor do limite orçamental pode levar à redução de pontos nos campeonatos de pilotos e construtores, mas neste caso esse castigo não foi aplicado. O neerlandês tem, assim, garantido o seu primeiro título mundial, já depois de conquistar o segundo no recente GP Japão.

Recorde-se que a Red Bull já iria ter menos tempo no túnel de vento, uma vez que se sagrou campeã de construtores este ano. A escala do ano seguinte é atribuída de acordo com a última classificação.

"Não há acusação ou evidência de que a RBR [Red Bull Racing] tenha procurado em qualquer altura agir de má fé, desonestamente ou de forma fraudulenta, nem escondeu intencionalmente qualquer informação da administração do limite de custos", afirmou a FIA.

Restauração, segurança social, uma nova ala da unidade de potência, custos fixos, aprendizagem, peças não utilizadas, viagens e outras atividades não ligadas à Fórmula 1 foram as áreas identificadas como aquelas que levaram a um excesso de despesas para a Red Bull.

Os adversários da equipa ainda não reagiram, mas, fazendo fé no que têm dito nos últimos tempos, talvez não tenham gostado das noticias. Foram vários os que fizeram apelos por uma sanção forte, com o chefe de equipa da McLaren, Zak Brown, afirmando mesmo que qualquer violação do limite máximo era efetivamente "batota".

Lewis Hamilton, que teria algo a ganhar com esta decisão caso Verstappen perdesse pontos, também falou sobre o assunto, defendendo que uma punição insuficiente poderia tirar o sentido do limite orçamental, não defendendo, no entanto, que Verstappen perdesse o título, conseguido após o polémico GP Abu Dhabi, em que o britânico viu o neerlandês passar para a frente na última volta, numa cadeia de eventos que começou com a entrada do safety car em pista já nos momentos finais da corrida. A Mercedes contestaria a atuação da direção de prova, mas Verstappen seria mesmo coroado campeão. Agora, o título de 2021 voltou a ser motivo de discussão, mas tudo mantém-se como naquela noite de dezembro nos Emirados Árabes Unidos.