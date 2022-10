Adeus, Mercedes. Olá, Red Bull? A Fórmula 1 pode ter um novo campeão mundial de construtores já este fim de semana

É possível que ainda existam pessoas confusas depois da forma como Max Verstappen recebeu a notícia de que havia revalidado o título de campeão mundial de Fórmula 1, há duas semanas no Japão, até porque o próprio e a sua equipa não estavam certos de que assim seria quando o neerlandês cruzou a meta. Mas, a quatro corridas do fim, Max já levantou o troféu e o campeonato de pilotos deste ano está arrumado no que ao primeiro lugar diz respeito.

O que não retira a emoção à modalidade, que tem ainda um título para entregar: campeão de construtores.

Este fim de semana, a categoria-rainha regressa aos Estados Unidos e Verstappen terá a oportunidade de igualar o recorde dos alemães Michael Schumacher e Sebastian Vettel, os únicos pilotos até agora a terem acumulado 13 vitórias numa única temporada. Ao mesmo tempo, a Red Bull pode vencer o seu primeiro título desde 2013, colocando um ponto final no reinado de oito anos da Mercedes.

"Esse é o próximo objetivo e vou dar tudo o que tenho por ele, claro, para ter a certeza de que também vamos ganhar esse [título]", disse Verstappen depois de vencer no Japão.

A forma mais simples para a equipa chegar ao título é através de uma vitória de Verstappen ou Sergio Pérez. Aqui a matemática é simples: se um piloto Red Bull ganhar, a equipa é campeã nas marcas.

Ainda estão por distribuir 191 pontos até ao final do campeonato, contando também com a corrida de sprint no Brasil. A vantagem da Red Bull é de 165 pontos em relação ao segundo classificado neste momento: a Ferrari. Se a equipa italiana não conseguir pontuar mais 19 pontos do que a Red Bull no Texas, a competição acabou.

Esta tem sido uma das temporadas mais positivas da equipa comandada por Christian Horner, sendo que estão a apenas 31 pontos de igualar o melhor resultado que já tiveram: 650 pontos em 2011.

O campeonato de construtores é a luta mais importante do momento, mas não é a única. Os pilotos vão estar também, durante este fim de semana e os próximos, a disputar o segundo lugar. E está bastante renhido. Pérez é quem ocupa o lugar atualmente, com 253 pontos, mas tem Charles Leclerc muito perto com 252 pontos, George Russell em quarto com 207 pontos e Carlos Sainz em quinto com 202 pontos. Se o primeiro lugar já era um título anunciado, o segundo será uma disputa até ao fim.