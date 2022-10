Max Verstappen é bicampeão mundial da Fórmula 1, de novo com polémica à mistura

Dizia-se, outrora, que o alcatrão molhado era o grande divisor de pilotos, o mais fiel barómetro da perícia do homem a domar uma máquina a conter centenas de cavalos de potência sobre quatro rodas, tendência que parece ter vindo a minguar nos anos recentes em que há tanto de tecnológico como de mecânico nos carros como o que Max Verstappen conduziu, no raiar deste domingo, pela encharcada pista de Suzuka até ao momento em que a incerteza lhe morou na voz:

“Tens a certeza?”

A pergunta inundou o capacete do piloto neerlandês quando terminou o Grande Prémio do Japão findas, apenas, 28 voltas. O engenheiro da Red Bull que o acompanha durante as corridas pelo intercomunicador informara-o que acabara de garantir o título de campeão mundial de Fórmula 1, o segundo consecutivo da carreira, mas até a prudência do piloto se antecipara a qualquer celebração do que a sua destreza ao volante durante a temporada lhe acabara de dar.

As reticências e dúvidas que terão invadido Verstappen devem-se à inusitada corrida que aconteceu em Suzuka: sob chuva torrencial, houve um acidente logo à primeira volta que fez um trator entrar em pista quando os monolugares ainda estavam a circular, levando a que o Grande Prémio fosse suspenso durante cerca de duas horas. Ao ser retomada, a maior questão em torno da luta veloz era saber se Charles Leclerc lograria fazer o suficiente para retardar uma festa.

Perante a teimosa chuva que jamais parou de encharcar o circuito, Verstappen foi capaz de se evadir das tentativas do monegasco da Ferrari e manter-se na liderança até o Grande Prémio cumprir somente 28 voltas à pista, pouco mais de metade das previstas. Quando o final foi declarado pelos diretores de corrida, o neerlandês via o rival a cerca de 12 segundos, mas isso não lhe garantia o título segundo a calculadora - o piloto da Red Bull sabia que, mesmo vencendo a corrida, Leclerc teria de ser, pelo menos, terceiro classificado para haver farra logo ali no Japão. Ou, ganhando, o neerlandês teria que juntar a volta mais rápido para tornar irrelevante o resultado do piloto da Ferrari (a façanha ficou com o chinês Zhou Guanyu, da Alfa Romeo).

Mas, precipitado o fim da corrida pela torrencial chuva que forçou a mão dos diretores da corrida e da Federação Internacional Automóvel (FIA), surgiu uma penalização, de cinco segundos, para Charles Leclerc - por cortar uma curva e pisar com as rodas para lá dos limites da pista -, que o fez trocar de posições com Sergio Pérez. O “tens a certeza?” perguntado por Max Verstappen prendia-se com esta confusão.

A 12.ª vitória em 18 corridas de uma temporada que até arrancou titubeante para a Red Bull confirmou o segundo título mundial consecutivo para o neerlandês, de 25 anos, um colecionador já de métricas de carreira invejáveis: são 32 corridas vencidas, 18 pole positions, 74 pódios e 21 voltas mais rápidas. “Estou muito orgulhoso, foi incrível, agradeço a todos os que contribuíram para este sucesso. Conquistar o segundo campeonato com a Honda, especialmente aqui, é muito emotivo”, disse, já de microfone na mão, piscando o olho ao fornecedor de motores japonês que equipa os monolugares da Red Bull.