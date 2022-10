GP Singapura: no dia da festa de Pérez, Verstappen (ainda) não foi campeão

Sergio Pérez, piloto da Red Bull, venceu o Grande Prémio de Singapura, a 17.ª corrida do Mundial de Fórmula 1. O mexicano somou o segundo triunfo na temporada, novamente num circuito citadino, depois de também ter sido o mais rápido no Mónaco.

Devido à chuva intensa que se fazia sentir, a partida atrasou-se uma hora e cinco minutos. A corrida foi acidentada, com Tsunoda, Ocon, Albon, Latifi e Zhou a terem de abandonar.

Pérez, que partiu de segundo, ultrapassou Charles Leclerc logo no arranque e conservou a liderança da prova. O monegasco da Ferrari terminou em segundo, com o seu companheiro, Carlos Sainz, a ficar com o lugar mais baixo do pódio.





Se Pérez teve um dia irrepreensível, o seu colega Verstappen não pode dizer o mesmo. O neerlandês podia ser já campeão mas não foi além do sétimo lugar final. Max tem agora 104 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, Charles Leclerc.Os festejos do bicampeonato podem chegar dentro de uma semana, no Japão.

A quarta vitória da carreira de Pérez está ainda a ser investigada, por, alegadamente, não ter respeitado a distância para o safety car depois do abandono de Tsunoda.