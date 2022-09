Entre pombos, tochas e diferenças milimétricas, Max Verstappen garante a pole no mar laranja de Zandvoort

Dos Países Baixos sabemos que é o país com as pessoas mais altas do mundo e que boa parte delas são loucas por um rapaz chamado Max Verstappen. A onda laranja costuma seguir o neerlandês pela Europa fora, mas desde 2021 que Max tem um grande prémio em casa, cheio de compatriotas ensandecidos pelo campeão mundial em título.

De tal forma que a Fórmula 1 se viu obrigada a proibir os chamados flares, uma espécie de tochas que se tornaram uma das imagens de marca do exército de Verstappen, e que deixavam os circuitos com um pairante fumo laranja que dificultava a visibilidade dos pilotos. Os avisos à entrada do circuito de Zandvoort, contudo, não evitaram que alguns dos adeptos contrabandeassem algumas dessas tochas. Uma delas iria parar ao meio do asfalto pouco depois do início da Q2.

Foi preciso parar a sessão e enquanto alguns diligentes comissários retiraram o objeto da pista, outro fazia uma corridinha para afugentar outros dos protagonistas da qualificação para o GP Países Baixos: um grupo de pombos que resolveu ver a prova sem pagar bilhete, juntando-se alegremente entre os bocados de relva do circuito, mas perigosamente perto da linha trespassada pelos pilotos a velocidades pornográficas.

Terá sido esta a única bizarria de uma qualificação onde foi mais feliz aquele que todos contavam: Max Verstappen teve em Zandvoort, bem junto à costa, uma das suas provas mais dominantes na última temporada, no regresso do circuito ao Mundial, e não se espera nada muito diferente em 2023. Ainda assim, o piloto da Red Bull teve concorrência séria dos Ferrari: Charles Leclerc ainda andou na frente após a primeira saída para a pista no Q3, mas na derradeira volta lançada acabou por fazer um segundo sector mais atabalhoado. Max, mais certinho, agarrou aí a pole, apenas 0,021 segundos mais rápido que o monegasco. Numa pista curta e rápida, as diferenças entre os três primeiros foram milimétricas, com Carlos Sainz, da Ferrari a ficar com o terceiro tempo, a 0,093s de Verstappen.

Lewis Hamilton (Mercedes) vai partir também da 2.ª linha, com Sergio Perez (Red Bull), mais uma vez longe do desempenho do colega de equipa, a ser 5.º, terminando a qualificação com um pião que terá impedido que outros pilotos tentassem melhorar os seus tempos.

O GP Países Baixos tem início marcado para domingo às 14h (Sport TV4).