Um australiano por outro: a novela acabou e Oscar Piastri vai mesmo ocupar o lugar de Daniel Ricciardo na McLaren

Tudo começou com a chegada de Sebastian Vettel ao universo das redes sociais. Por um momento, os adeptos ficaram entusiasmados com a ideia do que isso poderia significar, muito pelo lado ativista do piloto alemão, mas logo de seguida estavam a ver um vídeo onde o quatro vezes campeão do mundo anunciava a sua retirada da Fórmula 1 no final de 2022.

Vettel deixou um lugar livre na Aston Martin, mas não demorou muito tempo até que fosse ocupado por Fernando Alonso. Foi quando o Aston Martin passou a ser o do espanhol que na Alpine que as coisas se complicaram. A equipa, que não esperava a saída do bicampeão mundial, apressou-se a anunciar o jovem Oscar Piastri, que até então tinha o papel de piloto de reserva: “Após quatro anos como parte da família Renault e Alpine, o piloto reserva Oscar Piastri é promovido a um lugar nas corridas ao lado do Esteban Ocon a partir de 2023”.

Mas logo após a publicação esta redes sociais, surgiu a resposta do piloto em questão. Piastri negou o anunciou da Alpine, sublinhou que não iria correr na Alpine, e o rumor seria de que o tinha feito para aceitar um outro lugar na McLaren, mais precisamente o de outro australiano, Daniel Ricciardo.

“Compreendo que, sem o meu consentimento, a Alpine emitiu um comunicado de imprensa (…), onde diz que eu vou conduzir por eles no próximo ano. Isto está errado e não assinei um contrato com a Alpine para 2023. Não vou conduzir pela Alpine no próximo ano”, leu-se no Twitter do piloto. Estava aberta a novela que marcou o verão da Fórmula 1.

Com outra equipa implicada na situação, passou a ser necessário perceber o que iria acontecer na McLaren, que à partida tinha a dupla de pilotos fechada para 2023, já que ambos os pilotos, Lando Norris e Ricciardo, tinham contrato. As dúvidas foram esclarecidas logo após a pausa estival, quando a equipa anunciou a rescisão do vínculo de Ricciardo, que está neste momento sem lugar na Fórmula 1 para o próximo ano.

As peças começam, então, a encaixar-se.

O caminho estava livre para Piastri, mas a Alpine decidiu não tornar as coisas tão fáceis e pediu ao Conselho de Reconhecimento de Contratos (CRB) da Federação Internacional do Automóvel (FIA) a revisão dos vínculos que o piloto tinha em vigor com a Alpine e com a McLaren. Porque sim, o piloto já tinha contrato com a McLaren desde o dia 4 de julho de 2022. Dias depois, Daniel Ricciardo garantia nas redes sociais que iria correr na equipa britânica em 2023, desconhecendo, provavelmente, o que se passava nos bastidores.

A decisão foi conhecida esta sexta-feira e, uma vez que o único contrato que foi considerado válido foi o da McLaren, Piastri foi anunciado como piloto da equipa para 2023, ao lado de Norris.

“A McLaren Racing assinou com o campeão de Fórmula 2 Oscar Piastri, num contrato de vários anos para fazer parceria com Lando Norris na temporada de 2023 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA. O australiano, de 21 anos, tem um currículo impressionante no desporto motorizado, vencendo a Formula Renault Eurocup em 2019, o Campeonato de Fórmula 3 da FIA em 2020 e o Campeonato de Fórmula 2 da FIA em 2021, em temporadas sucessivas de rookie”, lê-se no comunicado da equipa.

Andreas Seidl, o chefe de equipa, e Zak Brown, diretor executivo, mostraram-se confiantes de que Piastri é a melhor escolha para conseguirem chegar aos resultados que pretendem: “Ele tem uma carreira impressionante até à data e estamos certos de que, juntamente com o Lando, será capaz de nos ajudar a dar mais um passo em frente em direção às nossas ambições”, afirmou Seidl, sendo que Brown optou por realçar a “jovem e entusiasmante” dupla que terão em 2023 - Norris tem apenas 22 anos.

Oscar Piastri também já reagiu à notícia, através de um vídeo publicado nas suas redes sociais: “Estou super entusiasmado por me juntar à grelha e com uma equipa com tanto prestígio como a McLaren, não tenho dúvidas de que é um ótimo lugar para começar a minha carreira. Tem sido um longo caminho até este ponto, corro há 12 anos e este foi o meu sonho desde o início. Farei o meu melhor para conduzir o mais rápido possível e obter alguns bons resultados. Estou ansioso por trabalhar com a equipa, trabalhar ao lado do Lando e mal posso esperar para vos ver a todos em breve”, afirmou, deixando um agradecimento à Alpine e à sua família.

Também nas redes sociais, a Alpine reconheceu a decisão tomada pelo CRB e anunciou que em breve haverá novidades em relação ao nome que vai ocupar o lugar que pertence a Alonso até ao final de 2022. Em cima da mesa parecem estar três nomes: Daniel Ricciardo, Mick Schumacher e Pierre Gasly, com o último a ser a hipótese mais falada, o que daria ao construtor francês uma dupla totalmente gaulesa em 2023, com Gasly e Esteban Ocon.