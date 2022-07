Antigo empresário de Schumacher recorda acidente do piloto e deixa críticas à família: “Só temos ouvido mentiras da parte deles”

Willy Weber, antigo empresário de Michael Schumacher, admite que ainda hoje, nove anos depois, lhe custa falar do acidente de esqui que colocou o heptacampeão do Mundo de Fórmula 1 em estado grave. “Era como um filho para mim”, desabafa Weber, que era muitas vezes visto nos Grandes Prémios, nas boxes das equipas pelas quais Schumi correu.

O sentimento de Willy Weber em relação à lenda do automobilismo é diferente daquele que o liga à família Schumacher. O veterano empresário conta à “Gazzetta dello Sport” que tentou inúmeras vezes contactar Corinna, mulher de Michael. “Liguei a perguntar se devia ir vê-lo ao hospital e pediram-me para esperar porque era muito cedo. Voltei a ligar no dia seguinte, mas ninguém me respondeu. Não esperava esse comportamento. Deixaram-me de fora”, diz Weber.

“Passaram nove anos”, lembra, retomando com ainda mais força as críticas aos familiares do antigo piloto da Benetton e da Ferrari: “Talvez devessem dizer as coisas como são. Ao início entendi a situação, sempre fiz o que pude para proteger a vida privada do Michael. Mas, desde então, só temos ouvido mentiras da parte deles”.

A 29 de dezembro de 2013, Michael Schumacher esquiava em Méribel, França, quando sofreu um acidente que lhe deixou lesões cerebrais graves. Desde essa altura, pouco se sabe sobre o estado de saúde do germânico, que passou a viver rodeado pela família, com muito poucos amigos autorizados a visitá-lo.