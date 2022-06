Renan Ribeiro. O estranho caso do guarda-redes do Sporting que treina à parte há três anos e continua a não querer sair

Renan Ribeiro, guarda-redes ligado ao Sporting, treina à parte há três anos e parece continuar a não querer sair. Agora no último de contrato, o brasileiro tem recusado ofertas de clubes portugueses que tentaram o seu empréstimo, como Gil Vicente, Paços de Ferreira, Santa Clara ou Farense, ou do estrangeiro, de países como Grécia, Chipre ou mesmo do Brasil.

O jornal “Record” chama-lhe “uma espécie de elefante branco” para o clube de Alvalade. De facto, o guarda-redes já terá recebido três milhões de euros sem jogar. Fernando Mendes, antigo defesa do Sporting, diz: "É inacreditável um jogador estar há três anos sem jogar só para ganhar dinheiro. É que, mesmo saindo, ele iria estar a ganhar o dinheiro na mesma. São opções. Não consigo entender como é que um jogador se sujeita a isto. Tem contrato e tem de o cumprir, isso é de lei. Mas, como jogador, fica-lhe mal este tipo de atitudes". O ex-jogador acrescenta: "Pelo que me disseram já várias vezes, não é uma questão de salário porque o Sporting suporta a maioria em caso de empréstimo”.

Renan Ribeiro foi jogador do Atlético Mineiro e do São Paulo, antes de se mudar para o Estoril. Exibições vistosas levaram o Sporting a ir buscá-lo à linha no verão de 2018, primeiro por empréstimo e, no ano seguinte, em definitivo. Como guarda-redes titular em grande parte da época, Renan venceu a Taça de Portugal e a Taça da Liga. Silas retirou-lhe a titularidade em dezembro de 2019, depois de um jogo pouco conseguido frente ao LASK, na Áustria, para a Liga Europa. Rúben Amorim fez questão de lhe dizer que não contava com ele e aconselhou-o a procurar clube, coisa que o internacional sub-23 pelo Brasil nunca fez.