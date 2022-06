Hugo Viana e a hipótese Sporting para Cristiano Ronaldo: “Acho que neste momento não, não é possível. Mas nunca se sabe”

A faltar um ano para o fim do contrato com o Manchester United, Cristiano Ronaldo estará insatisfeito em Old Trafford e tem dúvidas quanto ao futuro próximo do clube inglês. Assim sendo, surgem diariamente novas hipóteses mais ou menos plausíveis para a próxima casa do capitão de Portugal. O Sporting é, naturalmente, por razões quase umbilicais, um repetente na lista de possíveis destinos de CR7.

Questionado pela Sky Sports sobre a hipótese, Hugo Viana, diretor desportivo dos leões, não descartou a hipótese, mas apenas porque “nunca se sabe”. “Acho que neste momento não, não é possível”, disse Viana, acrescentando: “Ele é livre de decidir para onde quer ir e no futuro tudo é possível. Tem mais um ano de contrato, vamos ver o que decide”.

O jornal “The Sun” também refere um renovado interesse do Sporting no jogador que cresceu no clube. Segundo o tabloide inglês, o clube de Alvalade já teria feito contactos para avaliar as reais possibilidades de um regresso já este verão, teoria que não foi confirmada por Hugo Viana na entrevista à Sky Sports.

Cristiano Ronaldo fez apenas uma época na equipa principal do Sporting, em 2002/03. Nos 31 jogos realizados, o internacional português marcou cinco golos e fez três assistências. No verão, o jovem fenómeno foi precisamente para Old Trafford, onde se projetou em definitivo, iniciando o auge da carreira que continuaria no Real Madrid, antes de uma passagem eficaz, mas menos feliz, pelos italianos da Juventus.