Damiano Tommasi, antigo internacional italiano, passa para a política: será o novo presidente da câmara de Verona

Damiano Tommasi, antigo médio da Roma, de 48 anos, é o novo presidente da câmara de Verona. O ex-futebolista derrotou o candidato favorito, do partido de extrema direita Irmãos de Itália. Tommasi, que foi apoiado por uma coligação de movimentos de centro e esquerda, foi à segunda volta das eleições autárquicas e venceu naquele que se tinha tornado um bastião da direita radical.

De acordo com a agência ANSA, a contagem dos votos ainda estará a ser feita, mas tudo indica que Tommasi obterá 53,35% das preferências. Há 15 anos que a autarquia da cidade de Romeu e Julieta não tinha um executivo de centro-esquerda.

No momento da vitória, o antigo jogador de futebol afirmou: “Espero que as pessoas possam assumir o protagonismo em Verona, porque a cidade merece. Espero fazer parte deste projeto de forma importante”. Sobre o apoio que recebeu, Tommasi disse: “Todo este entusiasmo é explicável pelo facto de não ter sido fácil. (…) Estamos prontos, mesmo para coisas difíceis”.

Tommasi, natural da região, começou a carreira no Hellas Verona, cujas claques são, de acordo com a ANSA, abertamente neofascistas. Mas foi ao lado de Francesco Totti, na Roma, que o médio atingiu o auge da carreira, tendo sido campeão de Itália no clube hoje treinado por José Mourinho. Tommasi foi também internacional A, nomeadamente no Campeonato do Mundo de 2002, no Japão e na Coreia do Sul.

Nos últimos anos, o ex-futebolista notabilizara-se aos comandos da Associação Italiana de Jogadores (AIC) e iniciou-se na política. Elogiado pela filantropia, Damiano Tommasi é conhecido por envolver-se ativamente em campanhas para ajudar os mais necessitados.