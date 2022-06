António Salvador, o criador de novelas de verão

Foi com muita pena que assisti às saídas limpas, sem espinhas, de Darwin Núñez e de Fábio Vieira, para o Liverpool e para o Arsenal, respetivamente. A minha tristeza deve-se ao facto de a facilidade dos procedimentos e das transações ter anulado de imediato duas das putativas novelas do mercado. Não houve tempo para especulações, para impasses e, muito menos, para volte-faces.

O volte-face é um dos grandes mecanismos narrativos do mercado e é ansiosamente desejado pelos comentadores e analistas que veem assim prolongada a novela por mais uns capítulos e com renovados motivos de interesse. Imaginam-se zangas, conjeturam-se discussões a altas horas da noite em gabinetes mal iluminados num estádio de Buenos Aires, um empresário atira um dos seus vinte telemóveis contra uma parede e solta um palavrão tremendo: “Carago!”

Sucedem-se os “estamos em condições de garantir”, “só falta acertar os detalhes”, “resta saber qual será a modalidade do pagamento”, “a transferência está por um fio” e “tudo indica que Fulano já não será jogador do clube X”. Mas é o volte-face, com o que tem de inesperado, teatral (quantas vezes não ouvimos “golpe de teatro nas negociações por Beltrano”?), que anima quem tem a ingrata tarefa de colorir os dias tornados cinzentos pela ausência de futebol jogado.

Acontece que a rapidez nas transferências de Darwin e Fábio Vieira não deu espaço a grandes manobras narrativas. Foi tudo tão claro, dos valores fixos aos variáveis, da duração do contrato ao salário dos jogadores, e realizado de forma tão indolor que o adepto comum pergunta-se, como o paciente que se submeteu à extração de um queixal, se já está, se é só aquilo. Habituámo-nos a um determinado protocolo e quando uma transferência não o segue à risca fazemos como os conspiracionistas: duvidamos da realidade em vez de duvidarmos das teorias. Será que o Darwin foi mesmo para o Liverpool? O Fábio Vieira não estará algures no Olival? É que foi tudo tão rápido que mais parecia um acidente ou um sonho.

A falta de uma boa novela como ramificações internacionais, daquelas que obrigam a uma semana de filmagens no estrangeiro, obriga-nos a regressar às criações nacionais, aos produtos caseiros, aos enchidos à moda de Braga. Porque, meus amigos, por muito que os grandes clubes europeus apostem em contratações cirúrgicas e que demoram o tempo da paragem de um Fórmula 1 nas boxes, podemos sempre voltar-nos para António Salvador, esse grande dramaturgo do defeso, o Sófocles da Pedreira, o Aguinaldo Silva da janela de transferências, para uma novela tão recheada de ingredientes que até se confunde Paulinho com um grande ponta-de-lança europeu, Al-Musrati com um trinco de nível mundial e Ricardo Horta como a peça que falta no puzzle do Benfica.