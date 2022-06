Mais um nono lugar para Miguel Oliveira num GP dos Países Baixos ganho por Bagnaia

Miguel Oliveira (KTM) terminou na nona posição o Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP, a 11.ª prova do Campeonato do Mundo. Em Assen, o português terminou em nono pela quarta prova seguida, depois de ter, também, acabado nessa posição nos Grande Prémios da Alemanha, Catalunha e Itália.

O vencedor do dia foi o italiano Francesco Bagnaia (Ducati). O também italiano Marco Bezzecchi (Ducati) foi segundo, conquistando o primeiro pódio da carreira, a 0,444 segundos de Bagnaia. O espanhol Maverick Viñales (Aprilia) cortou a meta em terceiro, a 1,209 segundos do vencedor.

O líder do Mundial, Fábio Quartararo (Yamaha) caiu duas vezes e abandonou a prova. Aleix Espargaró chegou a cair para 15.º, mas conseguiu uma impressionante progressão para acabar em quarto. Na geral do Mundial, Quartararo mantém-se na frente, com 172 pontos, mas agora só com 21 de vantagem sobre Aleix Espargaró. Miguel Oliveira segue no 10.º lugar, com 71 pontos.

O Mundial de Moto GP terá agora uma pausa. As corridas voltam a 7 de agosto, em Silverstone, no Reino Unido.