Gareth Bale, a nova estrela de Hollywood

Chegou-se a especular com um final de carreira, caso o País de Gales não se qualificasse para o Mundial do Catar. No entanto, a seleção conseguiu bater a Ucrânia e marcar presença no principal torneio global, pelo que a grande dúvida residia em saber qual seria o novo clube de Gareth Bale, um dos melhores jogadores da última década, cujo contrato com o Real Madrid terminou.

Após algumas semanas de especulação, com um regresso à Premier League sempre em equação, o atacante canhoto revelou por onde passa o seu futuro. Bale assinou com os Los Angeles FC, da MLS, num contrato válido por uma temporada, com uma cláusula de extensão do vínculo.

Na cidade de Hollywood, Bale terá a companhia do italiano Giorgio Chiellini, que saiu da Juventus também para rumar aos Estados Unidos. Os LAFC tinham o mexicano Carlos Vela como grande figura.

Aos 32 anos, Gareth Bale sai da Europa depois de várias temporadas longe do seu melhor nível. O galês chegou a ter grandes momentos no Real Madrid, como os golos nas finais da Champions em 2014 e 2018 ou a mítica arrancada frente a Bartra que decidiu a Taça do Rei em 2014, mas recentemente o seu rendimento tinha sido frouxo. Em 2021/22 só fez sete jogos pelos novos campeões da Europa, apontando um golo.

No total, Bale fez 258 jogos pelo Real Madrid, marcando 106 golos. Ganhou cinco Liga dos Campeões, duas Supertaças Europeias, três Mundiais de clubes, três La Ligas, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.

Durante os recentes jogos da seleção do País de Gales, Bale tinha deixado claro que a sua prioridade era chegar em forma ao Mundial, que se realiza em novembro e dezembro. O País de Gales não estava numa fase final de um campeonato do mundo desde 1958 e, tal como fez nos Europeus de 2016 e 2020, Bale quererá liderar o seu país a uma boa prestação. Até lá, será a nova estrela da Hollywood futebolística